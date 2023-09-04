Умер экс-вокалист группы Smash Mouth Стивен Харвелл

Еще 10 лет назад Стивену Харвеллу, фронтмену рок-группы Smash Mouth, врачи поставили неутешительный диагноз — кардиомиопатию — заболевание, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови, — описывает историю болезни Super. Параллельно у музыканта развилась сердечная недостаточность, а также энцефалопатия Вернике, влияющая на речь и память. Некоторое время он боролся со злоупотреблением алкоголя.

„К сожалению, Стивен Харвелл обречен. Видимо, у него такая стадия печеночной недостаточности, на которой не предлагают пересадку печени, так как человек по состоянию здоровья не перенесет операцию“, — предположил хирург Александр Умнов.

Харвелл был одним из основателей Smash Mouth. За свою карьеру группа выпустила семь студийных альбомов. Наибольшую популярность ей принесла пластинка „Astro Lounge“ 1999 года с хитом „All Star“. Эта композиция звучала в саундтреке мультфильма „Шрек“.

Из коллектива Стивен Харвелл ушел пару лет назад, когда во время одного из концертов у него случился приступ и рокер напрочь забыл слова собственных песен и не особенно понимал, где он находится. Спустя пару дней после скандального выступления он объявил, что покидает группу со словами „я мечтал стать рок-звездой и собирать залы, мне очень повезло, что я осуществил эту мечту“.

Накануне стало известно, что Харвеллу осталось жить совсем немного — „неделю или около того“. Как передает издание Entertainment Weekly со ссылкой на представителя группы, певец находится дома в окружении родных и близких, а друзья спешат встретиться с ним в последние дни. Увы, этих дней у него не оставалось.