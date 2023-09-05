ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как в парке Лёвенру отметили 30-й день рождения района Кристийне

„День королевы Кристины и осенняя ярмарка Кристийне – это традиционные мероприятия нашего района, которые каждый год дарят жителям много положительных эмоций. В этом году на осеннюю ярмарку приехало более 100 торговцев. Спасибо всем, кто пришел отпраздновать День рождения нашего прекрасного района, даже несмотря на дождливую погоду!“ – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.