„Впечатления в темноте“: в Таллинне пройдет фестиваль сообщества слепых и слабовидящих

Фестиваль объединяет музыку, уличное искусство и сообщество слепых и слабовидящих. Центром фестиваля является музыкальная сцена, на которой выступят популярные эстонские артисты Робин Юхкенталь, Di'Artist, Бонцо и Марге, Вииралт, а также исполнители из Общества Слепых Северной Эстонии - ансамбль ПУУ, дуэт Маарья-Лийс Оргметс и Индрек Кальюмяе, Pimemoosekant и друзья, а также театр „Тератеатр“ для слепых и слабовидящих. Ведущим мероприятия будет актер Таллиннского Городского Театра Ян Эренберг.

Фестиваль откроет потенциал здания Общества Слепых Северной Эстонии стать местным центром творчества в районе Тонди. На территории старого заводского двора открыта одна из самых красивых галерей граффити в Таллине, и при поддержке магазина искусства и красок Spekter здесь будет проводиться уличное искусство и аукцион. Посетителям будет предложена уличная еда. Также состоится ярмарка барахолки и ремесленных изделий слепых. Будут открыты центр слепых массажистов Эстонии, музыкальная студия Blind Sound и магазин искусства и красок Spekter.

Участники смогут принять участие в различных экскурсиях и мастер-классах по теме жизни слепых. Тропа „Впечатления в темноте“ позволит зрячим людям пережить множество действий и препятствий, с которыми сталкивается слепой человек в повседневной жизни. Тропу пройдут с закрытыми глазами под руководством слепого гида. В экскурсии, terateater проводимой театром „Тератеатр“, участники смогут заглянуть в закоулки Дома Слепых Северной Эстонии, которые обычно закрыты. Экскурсанты познакомятся с историей этого дома и повседневной жизнью слепых. На зоне опыта слепых предприятий можно будет в свободной атмосфере задавать вопросы по всему, что до сих пор остается непонятным для зрячих в жизни слепых. В соответствии с расписанием можно встретиться с представителями Эстонской Ассоциации Слепых Массажистов (EPMÜ), Библиотеки Слепых Эстонии, Общества Слепых Северной Эстонии и Центра Реабилитации Лиц с Нарушениями Зрения (NIRK). Присутствуют компании Ligipääsuke и Kakora.