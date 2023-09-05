Полная программа Station Narva: Иван Дорн, Отт Лепланд и десятки других артистов раскачают Нарву не на шутку
Уже на этой неделе на фестивале Station Narva выступят музыканты мирового уровня и пройдет обсуждение будущего культуры Ида-Вирумаа
Фестивальный бизнес-день откроет министр культуры Хейди Пурга
С 7 по 10 сентября в Нарве уже в шестой раз пройдет музыкально-городской фестиваль Station Narva.
Фестиваль откроется обсуждением о будущем нарвской культуры и бесплатным концертом с участием Оття Лепланда, INGA и Нарвского городского симфонического оркестра.
Министр культуры Хейди Пурга откроет Бизнес-день в творческом инкубаторе OBJEKT. Звезда украинской поп-музыки Иван Дорн даст открытое интервью.
В число 20 артистов музыкальной программы, которая будет представлена на Vaba Lava и в арт-клубе Ro-Ro, входят мировые звезды Джеймс Лавель (UNKLE) (UK), Acid Arab (FR) и Джими Тенор (FI).
Городская программа включает в себя бесплатные концерты, прогулки на лодках по Нарвской „Венеции“, презентацию книги мэра Катри Райк, ночные художественные экскурсии по Кренгольму, а также угощения в японском и нарвском стиле.
Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни Station Narva 2023 продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi.
Обзор программы
Четверг, 7 сентября
С полудня на Ратушной площади Нарвы открыты информационный пункт фестиваля и зона кафе. Программа начнется в 16:00 в недавно отремонтированной ратуше с обсуждения BAZAR о будущем культурной жизни приграничного города. Особое внимание уделят домам культуры и учреждениям Нарвы, а также перспективам стать культурной столицей.
В 18:00 в Нарвском колледже гостей поприветствуют мэр Нарвы Катри Райк, вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры Эда Сильберг и генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова. Затем пройдет бесплатный концерт с участием Оття Лепланда и INGA вместе с Нарвским городским симфоническим оркестром и соул-фанк-группой. Уникальный совместный проект включает, среди прочего, новые версии песен Яака Йоалы, хита Лепланда Kuula и первое исполнение новой песни INGA в аранжировке Анатолия Щура. Участие как в обсуждении BAZAR, так и в концерте-открытии бесплатное.
Пятница, 8 сентября
С 14:00 до 18:00 в Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT пройдет Бизнес-день, центральной темой которого станут новые технологии и креативная карьера в условиях справедливого перехода к новым экономическим моделям. С приветственном словом выступит министр культуры Хейди Пурга, а украинская поп-звезда Иван Дорн в открытом интервью расскажет о поддержке молодых творческих людей и силе музыки в деле спасения мира. В программе также значится выступление координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, дискуссия на тему „Молодежь и технологии“ и практические мастер-классы. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
В 16:00 в галерее OBJEKT откроется групповая выставка ида-вирумааских художников „Молодое Неизвестное“, куратором которой является силламяэский художник Эдуард Зеньчик.
В 18:00 стартует музыкальная программа в Vaba Lava, которая продолжится в полночь в прибрежном арт-клубе Ro-Ro. В Blackbox Vaba Lava и на сцене под открытым небом выступят легенда британской электронной музыки, один из основателей группы UNKLE Джеймс Лавель, украинская поп-звезда Иван Дорн, лондонская диджей саудовского происхождения Nooriyah, а также звезды эстонского RnB и альтернативной поп-музыки manna и IVI. В арт-клубе Ro-Ro и на летней террасе выступят „Товарищ Астроном“, GØK2 и несколько диджеев. Вход по фестивальному абонементу Station Narva или дневному билету. В Ro-Ro также можно попасть по отдельному билету, купленному на месте.
В 22:00 и 00:00 пройдут ночные художественные экскурсии по Кренгольмской мануфактуре, где можно будет увидеть поп-ап выставку Solid Plot художников Саши Роттса и Хильды Кахры, а также мультимедийную инсталляцию о памяти и идентичности Нарвы за авторством Ольги Вардеги и Кристофа Зекеля. Вход по фестивальному абонементу Station Narva, на экскурсии вас доставит бесплатный фестивальный автобус от Vaba Lava.
Суббота, 9 сентября
В 12 часов силламяэский диджей Simon Red заполнит террасу пляжного здания Йоаору звуками фанка, соула и джаза. Перед зданием стартует велосипедный тур, организованный в сотрудничестве с Velo Narva. Маршрут проходит через городские сцены Station Narva. В 15:30 в ресторане Valge Kõrvits пройдет презентация книги Катри Райк „Моя Нарва. Десять лет спустя“. После презентации на террасе состоится концерт финалиста песенного конкурса Virumaa Suvesaund, певца по имени Kain.
С 12:00 до 16:30 посольство „Нарвской Венеции“ приглашает вас на лодочные экскурсии, которые стартуют в порту Кулгу. В 13:00 гостей в порту будут развлекать голландская ска-рок-группа Bazzookas и нарвский специалист по хип-хопу диджей Työmik Bassofsky.
В то же время художники Рейко Мотохара и Кабо приготовят японский обед и покажут мастер-класс по темакидзуси на кухне Нарвской арт-резиденции.
С 16:00 до 18:00 в Нарвской арт-резиденции состоится беседа и мастер-класс „Игра в слова“ с художницей Таней Муравской, а также тусовка в честь завершения сезона в саду Кренгольма.
На лодочные экскурсии и японские обеды необходимо заранее приобретать отдельный билет, концерты на городских сценах и мероприятия арт-резиденции бесплатны для всех желающих.
В 18:00 стартует музыкальная программа в Vaba Lava, где на двух сценах выступят французская электронная танцевальная группа Acid Arab, финский артист, дышащий ренессансом, Джими Тенор, голландская ска-группа Bazzookas, эстонский авант-поп-тандем Ajukaja и Март Ави, а также RnB-исполнительница YASMYN. С полуночи программа снова продолжится в клубе Ro-Ro выступлениями Masha Ye, Analogue Quattro, диджея Рауля Саареметса и других. Вход по фестивальному абонементу Station Narva или дневному билету. В Ro-Ro также можно попасть по отдельному билету, купленному на месте. Владельцы фестивальных абонементов вновь смогут посетить ночные художественные выставки в Кренгольме.
Воскресенье, 10 сентября
Заключительный день фестиваля начнется в 11 часов утра с традиционного завтрака по-нарвски в центре неформального обучения VitaTiim. В то же время на территории Нарвской арт-резиденции начнется второй акт закрытия сезона Кренгольмского сада, а в полдень на кухне резиденции снова пройдут японские обеды.
На протяжении всего фестиваля экскурсии также пройдут в Кренгольме, замке Германа и художественной галерее Нарвского музея.
Station Narva организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Фестиваль поддерживают: город Нарва, Министерство культуры, Капитал культуры, Фонд интеграции и Fortaco Estonia. Партнеры по сотрудничеству: Vaba Lava Narva, Art Club Ro-Ro, Нарвская арт-резиденция (NART), творческий инкубатор OBJEKT, день обсуждений BAZAR, Нарвский музей, Творческий кластер Ида-Вирумаа, Туристический кластер Ида-Вирумаа, центр неформального обучения VitaTiim, песенный конкурс Virumaa Suvesaund и Ellington.
Практическая информация и расписание
Фестивальные абонементы Station Narva 2023 по цене 45 евро продаются в интернет-магазине TMW и в Piletilevi. Также доступны билеты на отдельные дни за 25 евро, которые позволяют насладиться музыкальной программой Station Narva 8 или 9 сентября. В продаже есть абонементы мецената Station Narva по цене 100 евро. На лодочные экскурсии по Нарвской Венеции, японские обеды и традиционный завтрак по-нарвски необходимо приобретать отдельные билеты.
Фестивальный абонемент действителен на всех мероприятиях музыкальной программы в Vaba Lava и арт-клубе Ro-Ro, билеты на отдельные дни гарантируют вход на мероприятия музыкальной программы, соответственно, 8 и 9 сентября. На афтепати в Ro-Ro можно попасть как по фестивальному абонементу, так и по отдельному билету за 10 евро, который можно будет приобрести на месте. Фестивальный абонемент или билет на отдельный день необходимо обменять на браслет в информационном пункте фестиваля на Ратушной площади или в Vaba Lava.
Время работы информационных пунктов:
Четверг, 7 сентября, 12:00 – 20:00 (Ратушная площадь)
Пятница, 8 сентября, 12:00 – 01:00 (Vaba Lava)
Суббота, 9 сентября, 12:00 – 01:00 (Vaba Lava)
Расписание
Четверг, 7 сентября
12:00 На Ратушной площади Нарвы открывается информационный пункт фестиваля и зона кафе
16:00 Обсуждение BAZAR в Ратуше.
18:00 Концерт-открытие Station Narva 2023 в Нарвском колледже (Raekoja plats 2)
Приветственные речи: мэр Нарвы Катри Райк, вице-канцлер по культурному разнообразию Министерства культуры Эда Силберг, глава Fortaco Estonia Лариса Шабунова
Концерт: Отт Лепланд, INGA, Нарвский городской симфонический оркестр
Пятница, 8 сентября
14:00–18:00 Бизнес-день
Нарвский творческий инкубатор OBJEKT (Linda 2)
14:00 Приветственное слово министра культуры Хейди Пурга
14:05 Иван Сергеев: „Справедливый переход для карьеры“
14:10 Интервью: Иван Дорн
14:30 Беседы о мастер-классах партнеров
14:40–16:10 Мастер-классы
16:30 Панельная дискуссия „Молодежь и технологии“
17:10 Премьера документального фильма программы Spinner „Справедливый переход в карьере“
17:45 Новые знакомства и обсуждения
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Дополнительная информация в Facebook
16:00 Открытие художественной выставки „Молодое Неизвестное“
Нарвский творческий инкубатор OBJEKT (Linda 2)
Художники: Эдуард Зеньчик, Вован Каштан, Владимир Копылов, Алекс Бичков, Лена Тысятова, Анастасия Волкова, Елизавета Савельева, Алексей Бичков, Дарья Яснюк, Янника Королькова, Энели Хайнлайд, Narvamus
18:00–00:30 Музыкальная программа
Vaba Lava (Linda 2)
18:00 A&M performance: ZED, Muusa, DJ Pasha (кафе)
19:00 Live: manna (Blackbox)
20:00 Live: IVI (открытая сцена)
21:00 DJ: Nooriyah (UK) (Blackbox)
22:00 DJ: Джеймс Лавель, UNKLE (UK) (открытая сцена)
23:30 Live: Иван Дорн (UA) (Blackbox)
00:00–04:00 Афтепати
Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
00:00 DJ: Kurbade Tüdrukute Klubi (летняя терраса)
01:00 Live: „Товарищ Астроном“ (клубная сцена)
01:30 DJ: Työmik Bassofsky (летняя терраса)
02:00 Live: GØK2 (клубная сцена)
02:30 DJ: Fake Versace (летняя терраса)
Представление исполнителей. Вход на музыкальную часть фестиваля осуществляется по фестивальному абонементу (45 евро) или билету на один день (25 евро). На афтепати в Ro-Ro можно попасть при наличии фестивального абонемента, билета на один день и отдельного билета Ro-Ro (10 евро, продается на месте).
22:00 и 00:00 Ночная художественная экскурсия по Кренгольму
Кренгольмская мануфактура (Joala 21)
Мультимедийная инсталляция Ольги Вардеги и Кристофа Зекеля
Поп-ап выставка Solid Plot Саши Роттса и Хильды Кахры
Для обладателей фестивальных билетов на соответствующий день и абонементов — бесплатно.
Автобусы отходят от Vaba Lava в 21:30 и 23:30
Суббота, 9 сентября
12:00–13:00 Городская сцена на террасе пляжного здания Йоаору (Linnuse 2)
DJ Simon Red
12:30 Начало прогулки на велосипедах с Velo Narva
Маршрут проходит через городские сцены Station Narva:
Йоаору — Нарвская Венеция/Порт Кулгу — Valge Kõrvits
Подробности на stationnarva.ee
Участие бесплатное. Дополнительная информация в Facebook
12:00–16:30 Прогулки на лодках по Нарвской Венеции
Порт Кулгу, Нарвская Венеция (Kulgusadama tee L3)
Начало экскурсий в 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45.
По отдельному билету — 20 евро в предпродаже
Городская сцена в порту Кулгу (Kulgusadama tee L3)
13:00 DJ: Työmik Bassofsky
14:00 Live: Bazzookas (NL)
Бесплатно
12:00–13:30 и 15:00–16:30 Обед в японском стиле от арт-резидентов Рейко Мотохара и Кабо на кухне NART
Кухня Нарвской арт-резиденции (Joala 18)
По отдельному билету — 35 евро в предпродаже. Дополнительная информация в Facebook
15:30 Презентация книги Катри Райк „Моя Нарва. 10 лет спустя“
16:30 Концерт: Kain (Virumaa Suvesaund)
Valge Kõrvits (Sergei Lavretsovi 8)
16:00–18:00 Художественная программа в Нарвской арт-резиденции NART (Joala 18)
16:00 Беседа с художником Таней Муравской и мастерская „Игра слов“
16:00-18:00 Гриль и отдых в честь завершения сезона в саду Кренгольма
18:00–00:30 Музыкальная программа
Vaba Lava (Linda 2)
18:00 DJ Erkin Antov (кафе)
19:00 Live: Ajukaja x Март Ави (Blackbox)
20:00 Live YASMYN (открытая сцена)
21:00 Live: Джими Тенор (FI) (Blackbox)
22:00 Live: Bazzookas (NL) (открытая сцена)
23:30 Live: Acid Arab (FR) (Blackbox)
00:00–04:00 Афтепати
Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
00:00 DJ Raul Saaremets (летняя терраса)
01:00 Live: Masha Ye (клубная сцена)
01:30 Диджеи Station Narva (летняя терраса)
02:00 Live: Analogue Quattro (клубная сцена)
02:30 Диджеи Station Narva (летняя терраса)
Представление исполнителей. Вход на музыкальную часть фестиваля осуществляется по фестивальному абонементу (45 евро) или билету на один день (25 евро). На афтепати в Ro-Ro можно попасть при наличии фестивального абонемента, билета на один день и отдельного билета Ro-Ro (10 евро, продается на месте).
22:00 и 00:00 Ночная художественная экскурсия по Кренгольму
Кренгольмская мануфактура (Joala 21)
Мультимедийная инсталляция Ольги Вардеги и Кристофа Зекеля
Поп-ап выставка Solid Plot Саши Роттса и Хильды Кахры
Для обладателей фестивальных билетов на соответствующий день и абонементов — бесплатно.
Автобусы отходят от Vaba Lava в 21:30 и 23:30
Между местами проведения фестиваля курсирует бесплатный фестивальный автобус, расписание которого можно найти на сайте Station Narva, где также указан точный маршрут.
Воскресенье, 10 сентября
11:00–13:00 Завтрак по-нарвски
VitaTiim (Tuleviku 7)
Билет — 15 евро в предпродаже
11:00–16:00 Гриль и отдых в честь завершения сезона в саду Кренгольма
Нарвская арт-резиденция (Joala 18)
Всех участников просят принести свою еду и напитки
Фильмы:
Меэлис Муху: „Объединенные садовники пригородов“ (2019)
Сандра Косоротова: „Могу ли я расти здесь?“ (2022)
14:00 Беседа с Меэлисом Муху
12:00-13:30 и 15:00-16:30 Обед в японском стиле от арт-резидентов Рейко Мотохара и Кабо на кухне NART
Кухня Нарвской арт-резиденции (Joala 18)
Билет — 35 евро в предпродаже
Экскурсии гидов Нарвского музея
Билеты только в предварительной продаже: fienta.com
Четверг, 7 сентября
15:00 Экскурсия по замку Германа — на эстонском и русском языке
(Peterburi mnt 2)
Пятница, 8 сентября
15:00 Экскурсия по выставке макета старой Нарвы
Художественная галерея Нарвского музея (Vestervalli 21)
15:00 на эстонском языке, 16:30 на русском языке
Суббота, 9 сентября
Экстремальная экскурсия „Йоальская фабрика: от подвала до башни“
Старые ворота Кренгольма (Joala 32)
11:00 на русском языке, 13:00 на эстонском языке
Воскресенье, 10 сентября
„Кренгольм: история текстильного гиганта“
Старые ворота Кренгольма (Joala 32)
12:00 на эстонском, русском и английском языках
„Балтиец: секретный завод в центре города“
Vaba Lava Narva (Linda 2)
15:00 на эстонском языке, 15:30 на русском языке