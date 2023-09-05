Полная программа Station Narva: Иван Дорн, Отт Лепланд и десятки других артистов раскачают Нарву не на шутку

С 14:00 до 18:00 в Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT пройдет Бизнес-день, центральной темой которого станут новые технологии и креативная карьера в условиях справедливого перехода к новым экономическим моделям. С приветственном словом выступит министр культуры Хейди Пурга, а украинская поп-звезда Иван Дорн в открытом интервью расскажет о поддержке молодых творческих людей и силе музыки в деле спасения мира. В программе также значится выступление координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, дискуссия на тему „Молодежь и технологии“ и практические мастер-классы. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация .

В 18:00 в Нарвском колледже гостей поприветствуют мэр Нарвы Катри Райк, вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры Эда Сильберг и генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова. Затем пройдет бесплатный концерт с участием Оття Лепланда и INGA вместе с Нарвским городским симфоническим оркестром и соул-фанк-группой. Уникальный совместный проект включает, среди прочего, новые версии песен Яака Йоалы, хита Лепланда Kuula и первое исполнение новой песни INGA в аранжировке Анатолия Щура. Участие как в обсуждении BAZAR, так и в концерте-открытии бесплатное.

С полудня на Ратушной площади Нарвы открыты информационный пункт фестиваля и зона кафе. Программа начнется в 16:00 в недавно отремонтированной ратуше с обсуждения BAZAR о будущем культурной жизни приграничного города. Особое внимание уделят домам культуры и учреждениям Нарвы, а также перспективам стать культурной столицей.

Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни Station Narva 2023 продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi .

Городская программа включает в себя бесплатные концерты, прогулки на лодках по Нарвской „Венеции“, презентацию книги мэра Катри Райк, ночные художественные экскурсии по Кренгольму, а также угощения в японском и нарвском стиле.

В число 20 артистов музыкальной программы, которая будет представлена на Vaba Lava и в арт-клубе Ro-Ro, входят мировые звезды Джеймс Лавель (UNKLE) (UK), Acid Arab (FR) и Джими Тенор (FI).

Фестиваль откроется обсуждением о будущем нарвской культуры и бесплатным концертом с участием Оття Лепланда, INGA и Нарвского городского симфонического оркестра.

С 7 по 10 сентября в Нарве уже в шестой раз пройдет музыкально-городской фестиваль Station Narva.

В 16:00 в галерее OBJEKT откроется групповая выставка ида-вирумааских художников „Молодое Неизвестное“, куратором которой является силламяэский художник Эдуард Зеньчик.

В 18:00 стартует музыкальная программа в Vaba Lava, которая продолжится в полночь в прибрежном арт-клубе Ro-Ro. В Blackbox Vaba Lava и на сцене под открытым небом выступят легенда британской электронной музыки, один из основателей группы UNKLE Джеймс Лавель, украинская поп-звезда Иван Дорн, лондонская диджей саудовского происхождения Nooriyah, а также звезды эстонского RnB и альтернативной поп-музыки manna и IVI. В арт-клубе Ro-Ro и на летней террасе выступят „Товарищ Астроном“, GØK2 и несколько диджеев. Вход по фестивальному абонементу Station Narva или дневному билету. В Ro-Ro также можно попасть по отдельному билету, купленному на месте.

В 22:00 и 00:00 пройдут ночные художественные экскурсии по Кренгольмской мануфактуре, где можно будет увидеть поп-ап выставку Solid Plot художников Саши Роттса и Хильды Кахры, а также мультимедийную инсталляцию о памяти и идентичности Нарвы за авторством Ольги Вардеги и Кристофа Зекеля. Вход по фестивальному абонементу Station Narva, на экскурсии вас доставит бесплатный фестивальный автобус от Vaba Lava.



Суббота, 9 сентября



В 12 часов силламяэский диджей Simon Red заполнит террасу пляжного здания Йоаору звуками фанка, соула и джаза. Перед зданием стартует велосипедный тур, организованный в сотрудничестве с Velo Narva. Маршрут проходит через городские сцены Station Narva. В 15:30 в ресторане Valge Kõrvits пройдет презентация книги Катри Райк „Моя Нарва. Десять лет спустя“. После презентации на террасе состоится концерт финалиста песенного конкурса Virumaa Suvesaund, певца по имени Kain.



С 12:00 до 16:30 посольство „Нарвской Венеции“ приглашает вас на лодочные экскурсии, которые стартуют в порту Кулгу. В 13:00 гостей в порту будут развлекать голландская ска-рок-группа Bazzookas и нарвский специалист по хип-хопу диджей Työmik Bassofsky.

