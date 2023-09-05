Юрий Стоянов попал в больницу

Стоянов обратился ко врачу с жалобами на головные боли. По данным Telegram-канала, артисту диагностировали „гипертоническую болезнь с высоким риском развития осложнений“. Он находится в палате отделения терапии. Как отмечает источник, артисту требуется регулярное медикаментозное лечение.

Сам Стоянов факт госпитализации довольно быстро опроверг. „У меня послезавтра в Сочи фестиваль, какая госпитализация. Это поиски хайпа. Я же не прячусь. Ну пришел в спортивном костюме, увидели, с папочкой где я хожу, с анализами. Это пациенты, это соцсети. Это оборотная сторона популярности“, — объяснил он

Стоянов начал свою карьеру в 1974 году, когда дебютировал в картине „Великое противостояние“. В 1978 году он стал актером Большого драматического театра имени Товстоногова, где прослужил до 1995 года. Артист получил наибольшую известность после выхода программы „Городок“ в 1993 году. Он являлся там автором, режиссером и актёром — вместе с Ильёй Олейниковым. После смерти Олейникова программа была закрыта, и Стоянов занялся другими проектами — более или менее успешными.

В фильмографии Стоянова более 100 работ. Он снялся в таких проектах, как „Анна К“, „Вампиры средней полосы“, „Гости из прошлого“, „Медный всадник России“, „Ералаш“, „Ласточкино гнездо“, „Ландыш серебристый“.