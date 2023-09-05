Ни за что не догадаетесь, под какими названиями в Москве выйдут на экраны „Барби“ и „Оппенгеймер“

Продолжаются злоключения в России двух самых популярных фильмов лета. Напомним, что с одной стороны, им не выдали прокатные удостоверения. С другой, их официально даже не приобрели. Но при этом в некоторых кинотеатрах они появятся: нельзя же оставаться совсем без выручки.