05.09.2023, 13:00
Ни за что не догадаетесь, под какими названиями в Москве выйдут на экраны „Барби“ и „Оппенгеймер“(1)
ФОТО: AP
Продолжаются злоключения в России двух самых популярных фильмов лета. Напомним, что с одной стороны, им не выдали прокатные удостоверения. С другой, их официально даже не приобрели. Но при этом в некоторых кинотеатрах они появятся: нельзя же оставаться совсем без выручки.
Московский кинотеатр с неоднознычным (в России) именем „Радуга“ анонсировал показы фильмов „Оппенгеймер“ и „Барби“ под другими названиями — в которых очень сложно узнать оригиналы. В расписании кинотеатра ленты значатся как „Дубак“ и „Быстрые свидания“ соответственно.
Другие кинотеатры на свой страх и риск уже начали показ хитов лета под оригинальными названиями.