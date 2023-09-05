Телеведущая Аза Лихитченко госпитализирована с инфарктом

Женщине дважды вызывали скорую. Первый раз 3 сентября — тогда у неё был приступ удушья, несмотря на это, она от госпитализации отказалась. Второй раз — 4 сентября. Ей повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.