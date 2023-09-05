05.09.2023, 14:00
Телеведущая Аза Лихитченко госпитализирована с инфарктом
ФОТО: Youtube
Легендарную советскую телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали в московскую больницу. У неё диагностировали инфаркт миокарда, — сообщает телеграм-канал mash.
Женщине дважды вызывали скорую. Первый раз 3 сентября — тогда у неё был приступ удушья, несмотря на это, она от госпитализации отказалась. Второй раз — 4 сентября. Ей повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.
Сейчас легенда программы „Время“ находится в реанимации, её состояние оценивают как тяжёлое. Ситуацию осложняет то, что у Азы Владимировной есть хронические заболевания, способные ухудшить ситуацию.