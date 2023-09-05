Звезду „Уэнсдей“ выгнали из сериала после обвинений в изнасилованиях. Или нет?

Обвинения против 22-летнего артиста были опубликованы анонимной девушкой в Twitter (ныне социальная сеть X) 18 января 2023 года. Девушка заявляла, что Уайт устраивает вечеринки, на которых сперва опаивает женщин, а потом насилует их.

„Перси — замечательный юноша, и это правда. Никогда он не участвовал ни в чем подобном. Это уважительный, вежливый, талантливый актер, настоящий профессионал. Для Netflix позор отказаться от него после ложных слухов“, — заявил в беседе с журналистами представитель семьи актера, подтвердивший, что его вычеркнули из сценария продолжения „Уэнсдей“.

На Netflix однако, объяснили, что пока роли в продолжении не утверждены из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.