ВИДЕО | „Хоть с бегемотом трахайтесь, если бегемот согласен“. Как прошло выступление Алексея Панина в Йыхви

Фестиваль состоялся в последние дни августа в Йыхви. Именно из Йыхви Алексей Панин ездил в Нарву, чтобы посмотреть на границу с Россией, где на него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма из-за его высказываний, оправдывающих взрыв на Крымском мосту.

На творческой встрече Алексей Панин рассказал, что подвел блогера-интервьюера Ирину Шихман, потому что обещал ей не давать интервью другим блогерам, пока Ирина не выпустит видеозапись с их разговором. Но не удержался и встретился с Ксенией Собчак практически сразу же. В разговоре с ней, кстати, он успел рассказать, что Киркоров – гей, еще раз напомнил, что видео с собачками – фейк. А Ксения, конечно, оперативно выложила запись интервью с Паниным, из-за чего Ирина Шихман осталась „не у дел“. Впрочем, Панин признал, что общение с Шихман ему понравилось больше. „Ира Шихман более профессиональный человек, чем Ксения“, – сказал Панин.