Актер Гэри Бьюзи устроил ДТП и скрылся

Актер Гэри Бьюзи спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Малибу и скрылся. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на женщину, которая утверждает, что Бьюзи врезался в задний бамбер ее машины на своем автомобиле.