Назван лучший режиссер начала XXI века. Эстония внесла вклад в его успех

В финал вышли два режиссера — Кристофер Нолан и Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049“, „Дюна“). Нолан победил Вильнева только с 56% против 44%. По данным сайта, в финальном туре было подано около 30 тысяч голосов.

Нолан дебютировал в качестве режиссера в фильме „Преследование“. Его вторая картина „Помни“ была номинирована на премию „Оскар“ за лучший оригинальный сценарий. С тех пор картины режиссера были номинированы на „Оскар“ 28 раз в различных номинациях. В частности, „Довод“, который частично снимался в Таллинне, получил „Оскар“ за лучшие визуальные эффекты (и номинировался на лучшую работу художника-постановщика). В той же номинации он получил приз Британской академии, а Джон Дэвид Вашингтон получил „Сатурн“ как лучший актёр. В остальных номинациях (от „лучший научно-фантастический фильм“ и „лучший режиссёр“ до „лучший монтаж“) победить не получилось. Но факт остаётся фактом: каждый новый фильм Нолана становится событием для зрителей.