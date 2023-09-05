Назван лучший режиссер начала XXI века. Эстония внесла вклад в его успех
Автор фильмов „Интерстеллар“ и „Оппенгеймер“ и „Довод“ Кристофер Нолан признан лучшим режиссером за последние 25 лет по мнению пользователей сайта Rotten Tomatoes. Об этом сообщили представители сайта со ссылкой на опрос.
В опросе было представлено 64 режиссера, дебютировавших с 1998 года. Среди них были такие кинематографисты, как Тайка Вайтити («Реальные упыри“, „Тор: Рагнарек“), Даррен Аронофски («Черный лебедь“, „Реквием по мечте“), София Коппола («Крестный отец“, „Трудности перевода“), Пон Джун Хо («Паразиты“, „Сквозь снег“), Грета Гервиг («Барби“, „Маленькие женщины“), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд“, „Одержимость“).
В финал вышли два режиссера — Кристофер Нолан и Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049“, „Дюна“). Нолан победил Вильнева только с 56% против 44%. По данным сайта, в финальном туре было подано около 30 тысяч голосов.
Нолан дебютировал в качестве режиссера в фильме „Преследование“. Его вторая картина „Помни“ была номинирована на премию „Оскар“ за лучший оригинальный сценарий. С тех пор картины режиссера были номинированы на „Оскар“ 28 раз в различных номинациях. В частности, „Довод“, который частично снимался в Таллинне, получил „Оскар“ за лучшие визуальные эффекты (и номинировался на лучшую работу художника-постановщика). В той же номинации он получил приз Британской академии, а Джон Дэвид Вашингтон получил „Сатурн“ как лучший актёр. В остальных номинациях (от „лучший научно-фантастический фильм“ и „лучший режиссёр“ до „лучший монтаж“) победить не получилось. Но факт остаётся фактом: каждый новый фильм Нолана становится событием для зрителей.