Французский режиссер „Готики“ и „Багровых рек“ Кассовиц пострадал в ДТП на мотоцикле
Французский актер и режиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы в результате аварии на мотоцикле, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя.
СМИ пишут со ссылкой на полицию, что Кассовиц находился на уроке вождения мотоцикла, когда произошло ДТП. Прокуратура подтвердила, что в аварии не участвовали другие транспортные средства, и что Кассовиц был единственным участником происшествия. К счастью, Одри Тоту, как 22 года назад, он не катал.
Сегодня стало известно, что состояние Матье улучшилось. По словам его отца, сделанные Матье операции прошли хорошо. Начинается нормальный процесс выздоровления, отдыха и возвращения в форму. Петер Кассовиц выразил благодарность медикам, которые делают все возможное для выздоровления его сына.
Матье Кассовиц является французским актером, режиссером и сценаристом, ему 56 лет. Он снял более десяти фильмов, включая „Ненависть“ (1995) с участием Венсана Касселя, „Багровые реки“ (2000) с Венсаном Касселем и Жаном Рено, а также „Готика“ с Холли Берри и Робертом Дауни-младшим.
Как актер Кассовиц снялся в таких проектах, как „Амели“ (2001) и „Мюнхен“ (2005), и сыграл роли в „Пятом элементе“ (1997), „Бюро легенд“ (2015) и фильме „Валериан и город тысячи планет“ (2017). Всего на его счету более 60 кинопроектов, в которых он принял участие.