Французский режиссер „Готики“ и „Багровых рек“ Кассовиц пострадал в ДТП на мотоцикле

СМИ пишут со ссылкой на полицию, что Кассовиц находился на уроке вождения мотоцикла, когда произошло ДТП. Прокуратура подтвердила, что в аварии не участвовали другие транспортные средства, и что Кассовиц был единственным участником происшествия. К счастью, Одри Тоту, как 22 года назад, он не катал.

Сегодня стало известно, что состояние Матье улучшилось. По словам его отца, сделанные Матье операции прошли хорошо. Начинается нормальный процесс выздоровления, отдыха и возвращения в форму. Петер Кассовиц выразил благодарность медикам, которые делают все возможное для выздоровления его сына.

Матье Кассовиц является французским актером, режиссером и сценаристом, ему 56 лет. Он снял более десяти фильмов, включая „Ненависть“ (1995) с участием Венсана Касселя, „Багровые реки“ (2000) с Венсаном Касселем и Жаном Рено, а также „Готика“ с Холли Берри и Робертом Дауни-младшим.

Как актер Кассовиц снялся в таких проектах, как „Амели“ (2001) и „Мюнхен“ (2005), и сыграл роли в „Пятом элементе“ (1997), „Бюро легенд“ (2015) и фильме „Валериан и город тысячи планет“ (2017). Всего на его счету более 60 кинопроектов, в которых он принял участие.