Неловко получилось: Максим Галкин и Катерина Гордеева не оплатили счет в кинотеатре

Галкин и Гордеева пришли в кинотеатр в середине дня, чтобы посмотреть в кинозале IMAX американский боевик „Великий Уравнитель 3“.

Наслаждаясь фильмом, знаменитости попивали воду и кофе, но после окончания сеанса настолько увлеклись беседой, что ушли, забыв оплатить свой заказ. Работница кинотеатра была вынуждена их догнать и негромко напомнить о неоплаченном счете.

Не говоря ни слова, юморист вернулся в кинотеатр, чтобы все исправить. Он вышел из неловкой ситуации с юмором. Многие прохожие сразу узнавали его, улыбались, здоровались и просили сфотографироваться - и артист не отказывал.