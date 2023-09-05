ФОТО | В Эстонии впервые прошла премия L'Oréal-UNESCO „Женщины в науке“ - стипендию получили двое наших ученых
Стипендию „Женщины в науке“ получили д-р Трийн Лайск, которая занимается фармакогенетикой гормональных контрацептивов, и Керту Лийз Кригул, изучающая связь между приемом антидепрессантов и устойчивостью к антибиотикам.
Сегодня впервые в Эстонии в рамках программы поддержки молодых талантов в странах Балтии „Женщины в науке“, проводимой L'Oréal и ЮНЕСКО, прошло мероприятие, посвященное выдающимся женщинам-ученым из Эстонии, Латвии и Литвы, результатам их исследований и вкладу в науку и инновации.
В этом году гранты на проведение исследований в сумме 7000 евро получили д-р Трийн Лайск, доцент кафедры репродуктивной генетики и геномики Института геномики Тартуского университета, и Керту Лийз Кригул, младший научный сотрудник кафедры микробиомики того же института. По словам женщин-ученых, эта стипендия очень важна для продолжения их исследований и может побудить других молодых женщин выбрать карьеру ученого.
Д-р Трийн Лайск, сотрудник группы геномной эпидемиологии Эстонского генного фонда, изучает, влияет ли генетика человека на риск побочных эффектов, связанных с применением гормональных контрацептивов, и каким образом.
„Хотя известно, что действие и возможные побочные эффекты лекарств зависят от генетики человека, в отношении гормональных контрацептивов таких исследований пока не проводилось. Однако информацию о генетической предрасположенности можно использовать для прогнозирования риска. Поэтому я хочу выяснить, насколько побочные эффекты, возникающие у людей, которые принимают эти препараты, связаны с генетикой. Эта информация станет хорошим вкладом в персонализированную медицину и в будущем позволит выбирать наиболее подходящий препарат для каждой женщины в зависимости от ее генома“, — говорит д-р Лайск.
Керту Лийс Кригул, участница рабочей группы по микробиому Эстонского генного фонда, посвятила свои исследования тому, как прием антидепрессантов может повлиять на сообщество микроорганизмов кишечника и их резистентность. Полученный грант позволит ей расширить текущее направление исследований и добавить важный компонент — анализ генов резистентности к противомикробным препаратам.
„Устойчивость к противомикробным препаратам означает, что антибиотики больше не помогают против бактериальных заболеваний. Она входит в десятку крупнейших угроз здоровью людей в мире, поэтому важно понять факторы, влияющие на устойчивость, чтобы найти пути решения этой проблемы. Моя цель — изучить, как прием антидепрессантов влияет на распространение генов резистентности к противомикробным препаратам в кишечнике, и выяснить, могут ли происходящие изменения сохраняться надолго. Я хочу, чтобы люди принимали столько лекарств, сколько нужно, но как можно меньше, чтобы избежать их долгосрочного воздействия на наше здоровье и окружающую нас среду“, — объясняет Керту Лийс.
По мнению президента Эстонской академии наук Тармо Соомере, мы не должны мириться с типичной для современного мира ситуацией, когда для достижения гендерного равенства может потребоваться не одно столетие, и просто ждать. „Здесь научное сообщество должно быть в первых рядах. Оно дает сигнал всем остальным. Талантливые женщины-ученые должны получать внимание и почести, которых они многократно заслуживают, а также возможность расширять и углублять свои исследования“.
В Эстонии вручение премии „Женщины в науке“ началось семь лет назад. В период с 2017 по 2022 год награду получили десять блестящих женщин-ученых: д-р Элс Хейнсалу, проф. Карин Когерманн, д-р Туул Сепп, д-р Каарин Партс, проф. Маарья Гроссберг, д-р Лисандра Менесес, д-р Кайя Пыхако-Эско, д-р Мари-Анн Линд, д-р Эстер Орас и докторант Каролина Куделина.
„Особенно приятно видеть, что женщины-ученые, получившие награды, делают все более смелые шаги в своей научной карьере. Например, Каарин сейчас получила должность профессора, а Туул и Кайя — должности доцентов“, — добавил Соомере.
Керли Гутман-Нормак, генеральный секретарь Национальной комиссии Эстонии по делам ЮНЕСКО, рада, что церемония вручения премий в рамках научной программы в странах Балтии, являющаяся примером эффективного сотрудничества между ЮНЕСКО и компанией L'Oréal, впервые прошла в Эстонии. „Надеюсь, что совместная программа L'Oréal и ЮНЕСКО по поддержке молодых женщин-ученых будет находить в Эстонии все более широкий отклик и будет расти убежденность в том, что карьеру молодых женщин-ученых необходимо ценить и поддерживать“.
Программа поддержки молодых талантов в странах Балтии „Женщины в науке“, проводимая L'Oréal и ЮНЕСКО, — единственная в странах Балтии программа, которая в сотрудничестве с Эстонской академией наук и Национальной комиссией Эстонии по делам ЮНЕСКО содействует профессиональному развитию женщин-ученых и достижению важных для них целей. Программа стран Балтии берет свое начало из всемирной программы „Женщины в науке“, которая была создана ЮНЕСКО и компанией L'Oreal в 1998 году с целью повышения числа женщин-ученых и усиления гендерного равенства в науке.