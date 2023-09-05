ФОТО | В Эстонии впервые прошла премия L'Oréal-UNESCO „Женщины в науке“ - стипендию получили двое наших ученых

Сегодня впервые в Эстонии в рамках программы поддержки молодых талантов в странах Балтии „Женщины в науке“, проводимой L'Oréal и ЮНЕСКО, прошло мероприятие, посвященное выдающимся женщинам-ученым из Эстонии, Латвии и Литвы, результатам их исследований и вкладу в науку и инновации.

В этом году гранты на проведение исследований в сумме 7000 евро получили д-р Трийн Лайск, доцент кафедры репродуктивной генетики и геномики Института геномики Тартуского университета, и Керту Лийз Кригул, младший научный сотрудник кафедры микробиомики того же института. По словам женщин-ученых, эта стипендия очень важна для продолжения их исследований и может побудить других молодых женщин выбрать карьеру ученого.

Д-р Трийн Лайск, сотрудник группы геномной эпидемиологии Эстонского генного фонда, изучает, влияет ли генетика человека на риск побочных эффектов, связанных с применением гормональных контрацептивов, и каким образом.

„Хотя известно, что действие и возможные побочные эффекты лекарств зависят от генетики человека, в отношении гормональных контрацептивов таких исследований пока не проводилось. Однако информацию о генетической предрасположенности можно использовать для прогнозирования риска. Поэтому я хочу выяснить, насколько побочные эффекты, возникающие у людей, которые принимают эти препараты, связаны с генетикой. Эта информация станет хорошим вкладом в персонализированную медицину и в будущем позволит выбирать наиболее подходящий препарат для каждой женщины в зависимости от ее генома“, — говорит д-р Лайск.

Керту Лийс Кригул, участница рабочей группы по микробиому Эстонского генного фонда, посвятила свои исследования тому, как прием антидепрессантов может повлиять на сообщество микроорганизмов кишечника и их резистентность. Полученный грант позволит ей расширить текущее направление исследований и добавить важный компонент — анализ генов резистентности к противомикробным препаратам.