„Я всегда - бросаюсь с горы“. Рената Литвинова рассказала Delfi о цене статуса иконы, надоевших вопросах и феминитивах
Рента Литвинова продолжает гастроли со своим моноспектаклем „Кактус“. Актриса и режиссер покажет в Риге свой спектакль в течение двух дней, но в Таллинн, к сожалению, не приедет. В интервью Delfi Life она рассказала о своем творчестве и о цене статуса иконы.
Она приезжает в Ригу из Парижа – с любовью, сначала в сентябре, на показы своих фильмов и встречи с публикой в Splendid Palace, потом в октябре, сыграть два раза „Кактус“ на сцене Национального театра. А в ноябре Алвис Херманис выпустит в Новом Рижском „Страну глухих“ по мотивам ее повести и киносценария. Она ведь сценаристка по образованию, Рената Литвинова. Актриса. Режиссер. Продюсер. Женщина-стиль, не похожая решительно ни на кого, кроме себя самой.
Ваши фотографии в инстаграме и фейсбуке исполнены поразительной красоты, не оторваться. Они из другого измерения просто, и совершенно непонятно, как запараллелить с ними обычную жизнь и обычные вопросы - к примеру, как вам живется в Париже? Какой он, ваш Париж сейчас? Вы чувствуете себя в нем немного эмигранткой? Немного Раневской, которая даже если вернется из Парижа в Россию, в свой вишневый сад, то ненадолго?
Париж все больше становится моим. Я люблю этот город со всеми его голубями, с которыми борется мэрия, а я их обожаю кормить. Меня даже недавно оштрафовали две полицейские. Так что я вполне парижанка со всеми своими вытекающими именно - в пьесу.
Ваша пьеса, ваш „Кактус“ - это оммаж Кокто или мне почудилось? Довольна ли им публика? Довольны вы публикой? Реагирует ли она на спектакль так, как вы предчувствовали?
Про Кокто - очень люблю его фильмы, и, видимо, он мне близок, но также я люблю Дюрас, у которой бесконечный женский монолог превращается в пьесу. И пьесы Набокова - надо бы их перечитать, как источник вдохновения. И вы вспомнили про Раневскую из Чеховского „Вишневого сада“ - я её когда-то много лет играла в МХТ - она все рвалась в Париж к любимому, и вот я вслед за ней пророчески оказалась здесь в виде персонажа. И вовсе не чувствую себя эмигранткой - здесь всё в моей власти - поставить любой спектакль, фильм - а уж потом дело за публикой - купит ли она на тебя билеты… так что своей публикой довольна - на всех спектаклях, где бы мы ни встречались - я им благодарна за полные залы.
Не хочется ли порой разомкнуть круг, выйти из схемы B2B - вusiness-to-business, уехавшие артисты-уехавшие зрители, - заговорить со сцены или с экрана на другом языке, проверить свою магию на новой аудитории?
Обязательно проверю - с октября иду учить французский в Сорбонну - прямо серьезно учить язык. Это очень для меня важно - начать снимать кино на французском языке. Поработать с большими французскими артистами, как режиссер, на их языке.
Ну, это вопрос принципа. Это мой пунктик - выучить языки.
Вы сначала поставили „Северный ветер“ в театре, потом превратили в фильм. Сейчас Алвис Херманис проделает противоположный трюк со „Страной глухих“, поставив в Новом Рижском театре спектакль с Чулпан Хаматовой. Вы можете предположить, что из этого выйдет? (Всегда хотелось узнать, не предлагал ли вам Тодоровский роль Яи. Не предлагали ли вы себя на эту роль. Это ведь было бы так естественно и прекрасно. Наверное.)
Валера Тодоровский никогда не предлагал мне роль Яи. Меня, как актрису, открыла Кира Муратова, потом уже я снималась у Хамдамова, Гринуэя, Балабанова. А Валера мне, помню, показал пробы актрис…
Про Алвиса - он грандиозный большой режиссер. Он превратит „Страну глухих“ из повода в высказывание - и знаю про замысел от самого режиссера, и секретов раскрывать не буду.
Вам нравится видеть себя на экране? А слышать? Где, в какой картине – больше всего, если да?
Я люблю фильм Киры Муратовой „Настройщик“ и как я там выгляжу именно в этой роли. Ну и в „Вокальных параллелях“ - образ безупречен. Но я люблю и свои комедийные появления, например, у Коли Хомерики в роли гадалки, или у самой себя в роли Смерти-оборотня в „Последней сказке Риты“ - она как раз будет показана в Риге на ретроспективе моих фильмов вместе с „Северным ветром“ - с новым финалом и новой песней на титрах - ту, прошлую, я выбросила - она была совсем чужая для этого фильма.
Почему вы выбрали для показов в Риге „Последнюю сказку Риты“ и „Северный ветер“? Вообще, какую из ваших режиссерских работ вы считаете самой удачной, в какой получилось сделать все, что хотелось?
Я себя сейчас издалека спустя так много лет могла бы похвалить за „Последнюю сказку Риты“ - она сделана на коленках, на свои деньги, практически „в стол“ - я никогда не надеялась на прокат, а сочиняла - доснимала кусками фильм, как рукопись - для себя. И была права.
Вы помните момент, когда вы поняли для себя, что только писать, только играть для вас – мало, что вы хотите и можете снимать кино?
После работы с Кирой Муратовой. Я поняла, что не хочу отдавать свои тексты, сценарии другим - я хочу снимать их сама. И сниматься хочу у себя - в тех ролях, которые сама себе сочиню, а не буду кем-то назначена.
А ваш роман с театром – случился бы он без приглашения Адольфа Шапиро сыграть в МХТ? Вам легко было решиться выйти на сцену?
Адольф Шапиро и Олег Табаков - вот они рискнули со мной - пошли практически против всех в театре и дали мне роль Раневской. Конечно, это было для меня, как кинуться с горы - и ведь пошла кидаться. Не знаю, как меня укрепили эти два корифея - но именно в этой роли я научилась любить театр и Чехова.
Художниками по костюмам в ваших спектаклях были Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский, духи Renata 1226 сочинял Жан-Поль Герлен, вы были лицом нескольких известных брендов - но не отравило ли в вас это жизнь, не отрезало раз и навсегда возможность выйти на улицу в джинсах и без каблука?
Я хожу по Парижу в пижамах и шлепках, без грима, например, в булочную - купить что-то на завтрак к кофе. Там в рекламах и образах - она - не я будничная. Там я изображаю „праздник“, а в жизни - я полна драм и печали и усталости, уверяю вас. Но все-таки я радостный человек вопреки всем и всему.
Быть icon of glamour – это из описания ваших духов – требует от вас каких-то жертв?
Хочется ответить нет, но все-таки требует - я хожу в спортзал, я почти каждое утро встаю на весы и недовольно всматриваюсь в свои морщины… я ограничиваю себя в еде и вообще во многих удовольствиях - умею себе отказать. Хорошо ли это? - иногда спрашиваю саму себя. Вообще я хочу поставить себе новую задачу по жизни - полюбить себя. Для меня это проблема - поставить свои интересы превыше всех прочих… Буду учиться.
Какие вопросы на творческих встречах вам успели надоесть? Вообще, эти прямые контакты с незнакомыми поклонниками легко вам даются?
Больше всего надоели вопросы не про меня. А про кого-то - спросите у них самих!
Этой осенью Рига увидит вас в четырех ипостасях – ох, даже больше, сценаристка и драматург, актриса и режиссер, продюсер (кстати, как вы относитесь к феминитивам?) – в какой из них вы чувствуете себя естественней всего? Если, конечно, можете их разделить.
К феминитивам я отношусь так же, как феминитивы „относятся“ к женщинам - все-таки в них есть доля пренебрежения, когда, например, профессию режиссер переделывают в режиссерку, если режиссер - женщина.
Если говорить о себе, кто я больше - режиссер или актриса - все-таки я - автор, который пытается проконтролировать воплощение своего текста со всех сторон. И даже иногда сыграть его. В этом смысле великий пример для меня - это Чарли Чаплин. Если кому-то нужно укрепить себя и исполнить все роли - пересмотрите его фильмы - и уже потом решайтесь или не решайтесь. Я всегда - бросаюсь с горы.
В тексте сохранена пунктуация Ренаты Литвиновой.