„Я всегда - бросаюсь с горы“. Рената Литвинова рассказала Delfi о цене статуса иконы, надоевших вопросах и феминитивах

Она приезжает в Ригу из Парижа – с любовью, сначала в сентябре, на показы своих фильмов и встречи с публикой в Splendid Palace, потом в октябре, сыграть два раза „Кактус“ на сцене Национального театра. А в ноябре Алвис Херманис выпустит в Новом Рижском „Страну глухих“ по мотивам ее повести и киносценария. Она ведь сценаристка по образованию, Рената Литвинова. Актриса. Режиссер. Продюсер. Женщина-стиль, не похожая решительно ни на кого, кроме себя самой.

Ваши фотографии в инстаграме и фейсбуке исполнены поразительной красоты, не оторваться. Они из другого измерения просто, и совершенно непонятно, как запараллелить с ними обычную жизнь и обычные вопросы - к примеру, как вам живется в Париже? Какой он, ваш Париж сейчас? Вы чувствуете себя в нем немного эмигранткой? Немного Раневской, которая даже если вернется из Парижа в Россию, в свой вишневый сад, то ненадолго?

Париж все больше становится моим. Я люблю этот город со всеми его голубями, с которыми борется мэрия, а я их обожаю кормить. Меня даже недавно оштрафовали две полицейские. Так что я вполне парижанка со всеми своими вытекающими именно - в пьесу.

Ваша пьеса, ваш „Кактус“ - это оммаж Кокто или мне почудилось? Довольна ли им публика? Довольны вы публикой? Реагирует ли она на спектакль так, как вы предчувствовали?

Про Кокто - очень люблю его фильмы, и, видимо, он мне близок, но также я люблю Дюрас, у которой бесконечный женский монолог превращается в пьесу. И пьесы Набокова - надо бы их перечитать, как источник вдохновения. И вы вспомнили про Раневскую из Чеховского „Вишневого сада“ - я её когда-то много лет играла в МХТ - она все рвалась в Париж к любимому, и вот я вслед за ней пророчески оказалась здесь в виде персонажа. И вовсе не чувствую себя эмигранткой - здесь всё в моей власти - поставить любой спектакль, фильм - а уж потом дело за публикой - купит ли она на тебя билеты… так что своей публикой довольна - на всех спектаклях, где бы мы ни встречались - я им благодарна за полные залы.