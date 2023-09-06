Переехавшая из Эстонии в Россию блогер Estonianna стала мамой во второй раз

Вчера блогер поделилась со своими подписчиками, что уже более двух месяцев назад она с мужем Антоном стали родителями во второй раз. У пары уже был сын, пятилетний Александр, а теперь еще родилась дочь, которую они назвали Елизаветой.

„Разница в чувствах, которые были во время первой и второй беременности, конечно, сильно у меня отличались. Помню, как в ожидании Саши, я до конца не осознавала, что внутри меня растёт и развивается целая вселенная - другой человек. Изменения снаружи - телесные, были более явными. Потихоньку рос животик, взгляд становился более загадочным и ,конечно, менялось, перестраивалось мышление. Очень хотелось все эти внешние изменения запечатлеть на память и сделать как можно больше фото себя трансформирующейся. Со второй же беременностью у меня всё было несколько иначе. Гораздо сильнее ощущала, что внутри тебя новая жизнь. Хотелось затаиться и насладиться этим моментом, сберегая фото для семейного архива“, - написала Estonianna.