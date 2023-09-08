Су-шеф таллиннского ресторана приняла участие в шоу „Адский шеф“ на российском телевидении

„Я не пойду по головам, настоящий победитель должен быть честным“

Девушка приготовила жареный во фритюре батат, айоли из щавеля, тартар из томатов и оливок, а также посыпку из засушенных оливок. Судьям понравилось блюдо Кристины, а Константин Ивлев отметил, что ему больше всего понравилось равновесие вкуса.

В качестве второго блюда Кристина сделала тартар из говядины с добавлением красного лука и каперсов с айоли и украсила все зеленым маслом. Это блюдо судьи оценили уже ниже из-за того, что мясо было слишком крупно порублено, а соус айоли - слишком жирный.

Позже Ивлев отчитал девушку за то, что она пожарила творожные пончики в том же фритюре, что и кальмаров. Несмотря на это, ее товарищи по команде не назначили Кристину на отчисление.

Ресторан CRU в Старом городе был отмечен престижным гидом „Мишлен“.

К сожалению, Кристина не ответила на запрос RusDelfi и не дала свой комментарий.