06.09.2023, 13:30
ФОТО | Бизнесмен и экс-министр Янек Мягги необычно отметил 50-летие. Смотрите, кто пришел поздравить его в церковь Нигулисте(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший министр госуправления и владелец коммуникационного бюро Powerhouse Янек Мягги решил необычно отметить 50-летие, позвав гостей на органный концерт и презентацию своей книги в церковь Нигулисте в Старом городе.
Поздравить именинника пришли как бизнесмены, так и известные политики. Среди гостей были, например, Майлис Репс, Юхан Партс, Эрки Сависаар, Рийна Солман и Урмас Сыырумаа.