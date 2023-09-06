„Зубы выпали“. Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова

Несколько лет Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Актера осудили на 7,5 лет, то есть выйти на свободу он должен не раньше 2028 года. Правда, его адвокаты и специалисты рассчитывают на условно-досрочное освобождение. Друга и коллегу не забывают звездные приятели — к нему регулярно приезжают Иван Охлобыстин и Гарик Сукачёв.