„Зубы выпали“. Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова(6)
Иван Охлобыстин регулярно приезжает навестить друга и коллегу. По словам актёра, у Ефремова всё нормально, и он „поправил свое здоровье“. Но потом переходит к подробностям, и оказывается, что нормально вовсе не всё.
Несколько лет Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Актера осудили на 7,5 лет, то есть выйти на свободу он должен не раньше 2028 года. Правда, его адвокаты и специалисты рассчитывают на условно-досрочное освобождение. Друга и коллегу не забывают звездные приятели — к нему регулярно приезжают Иван Охлобыстин и Гарик Сукачёв.
„У него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить“, — рассказал Охлобыстин. Сделать необходимую операцию в колонии нельзя, отпустить (даже на время) ради неё — тоже. Так что ситуация патовая.