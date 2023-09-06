Юрий Лоза назвал главного и единственного врага Шатунова

„Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина. Юра адекватно оценивал свое место в этой жизни. Знаю, что первая песня, с которой он пришел к своему композитору, была „Плот“. Об этом рассказывал сам Кузнецов (композитор „Ласкового мая“). Эту песню многие пели тогда“, — вспомнил Лоза.

Музыкант считает, что феномен группы, которая была очень популярной в те времена, заключается в ряде аспектов. Среди них Лоза выделил простоту песен „Ласкового мая“, голос Шатунова, приятную внешность артистов, их биографию. К тому же, напомнил певец, в те времена был расцвет кассетной эпохи.

„Мне понравилось, что он сам адекватно относился к своей популярности. Не „включал звезду“ и все пытался показать свои собственные, более зрелые работы“, — резюмировал Лоза.