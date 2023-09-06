Артур Смольянинов оценил свои шансы вернуться в Россию и назвал главную проблему российского народа

„Если трезво смотреть на вещи и не врать себе, то ни шансов, ни желания вернуться в Россию, какой бы они ни была, в ближайшее десятилетие у меня не будет. Даже, скорее, желания не будет“, — отметил Смольянинов.

Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории „экспертов с YouTube“, которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.

„Людям надо о чем-то говорить, заполнять пространство. Я думаю, большинство из них понимает, что это просто сотрясание воздуха. Но это необходимость: надо о чем-то говорить, себя успокаивать. Речь — это тоже оружие, тоже инструмент, просто воздействует не так быстро, не так явно“, — резюмировал Смольянинов.

„Главная проблема российского народа — это боязнь правды, — полагает артист. — Большинство находится просто в адской растерянности. Если мы хотим развиваться как цивилизация, нам нужно не уподобляться любой пропаганде со всех сторон, а понимать, что мы сделали не так. Чтобы вылечить рану, не надо в неё тыкать — надо её промыть, зашить. У меня есть ощущение, что русский народ не хочет быть свободным. И так происходит тысячу лет“.