Умер режиссер „Неприкасаемых“ и „Демонов Петербурга“ Джулиано Монтальдо

Монтальдо родился в Генуе в 1930 году. В 14 лет он был схвачен фашистами в Лигурии и отправлен на фронт, бежал и присоединился к сопротивлению. По окончании войны начал сниматься как актер, однако славу ему принесла режиссура.



Его режиссерский дебют состоялся в 1961-м фильмом „Стрельба по голубям“ (Tiro al piccione). Всего за свою карьеру Монтальдо снял более 20 лент. Среди самых известных „Сакко и Ванцетти“ (1971), „Очки в золотой оправе“ (Gli occhiali d’oro, 1987), „Неприкасаемые“ (Gli intoccabili, 1969), „Джордано Бруно“ (Giordano Bruno, 1973), „Демоны Санкт-Петербурга“ (I demoni di San Pietroburgo, 2008). Последний был показан на Московском международном кинофестивале, сценарий к нему Монтальдо писал в соавторстве с Андреем Кончаловским.



Монтальдо активно участвовал в создании телесериалов, таких как 8-серийный „Марко Поло“ (1982) — он транслировался в 46 странах мира и получил две премии „Эмми“. Также режиссер поставил несколько опер для национальных и международных театров, включая „Турандот“ (1983), „Трубадур“ (1990), „Богема“ (1994), „Отелло“ (1994), „Волшебная флейта“ (1995), „Набукко“ (1997) и „Тоска“ (1998).



В 2021 году награжден итальянским „Золотым глобусом“ за достижения в карьере.