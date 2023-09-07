„Нужно быть внимательным, кого пускаешь в свой дом“. Элиза Колк со слезами на глазах рассказала об измене мужа-миллионера

В среду вечером певица Элиза Колк ака Elysa устроила вечеринку в честь выхода в свет ее нового сингла. Однако все еще помнят скандал, разразившийся этим летом, когда стало известно, что возлюбленный певицы, бизнесмен Индрек Рахумаа, изменил ей с ее бывшей подругой, светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт. Если раньше могло показаться, что это был всего лишь пиар-ход, то теперь стало ясно - произошедшее серьезно задело Элизу.