Шоубиз
07.09.2023, 11:45

„Нужно быть внимательным, кого пускаешь в свой дом“. Элиза Колк со слезами на глазах рассказала об измене мужа-миллионера

 
Indrek Rahumaa, Elisa Kolk ja Brigitte Susanne Hunt.
Indrek Rahumaa, Elisa Kolk ja Brigitte Susanne Hunt.
ФОТО: Delfi Meedia

В среду вечером певица Элиза Колк ака Elysa устроила вечеринку в честь выхода в свет ее нового сингла. Однако все еще помнят скандал, разразившийся этим летом, когда стало известно, что возлюбленный певицы, бизнесмен Индрек Рахумаа, изменил ей с ее бывшей подругой, светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт. Если раньше могло показаться, что это был всего лишь пиар-ход, то теперь стало ясно - произошедшее серьезно задело Элизу.

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