Культура
07.09.2023, 14:00

В субботу на пруду Ыйсмяэ состоится традиционный фестиваль „Осень в Хааберсти“

 
Õismäe tiik aerofoto 6.06.2020
Õismäe tiik aerofoto 6.06.2020
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, 9 сентября, в 12:00 на берегу пруда Ыйсмяэ состоится традиционное мероприятие „Осень в Хааберсти“. В рамках этого события будет проведена большая осенняя ярмарка и концерт.

„Фестиваль 'Осень в Хааберсти' проводится уже много лет и является одним из самых любимых и ожидаемых осенних мероприятий в нашем районе“, - отметил старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. „Приглашаю всех посетить наше мероприятие, вас ждет незабываемый день с ярмаркой и концертом“, - добавил старейшина.

Осенняя ярмарка на берегу пруда Ыйсмяэ начнется в 12:00. На ярмарке различные торговцы предложат разнообразные товары, изделия ручной работы, продукты питания и многое другое.

В 15:00 в амфитеатре у пруда Ыйсмяэ состоится концерт, на котором выступят духовой оркестр Хааберсти Kutter, Юрий Хоменя, Airi & Party, Smilers и Stefan & BnD.

Мероприятие бесплатное! Приглашаются все желающие!

Фестиваль „Осень в Хааберсти“ организует управа района Хааберсти.

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