В субботу на пруду Ыйсмяэ состоится традиционный фестиваль „Осень в Хааберсти“

„Фестиваль 'Осень в Хааберсти' проводится уже много лет и является одним из самых любимых и ожидаемых осенних мероприятий в нашем районе“, - отметил старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. „Приглашаю всех посетить наше мероприятие, вас ждет незабываемый день с ярмаркой и концертом“, - добавил старейшина.