В субботу на пруду Ыйсмяэ состоится традиционный фестиваль „Осень в Хааберсти“
„Фестиваль 'Осень в Хааберсти' проводится уже много лет и является одним из самых любимых и ожидаемых осенних мероприятий в нашем районе“, - отметил старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. „Приглашаю всех посетить наше мероприятие, вас ждет незабываемый день с ярмаркой и концертом“, - добавил старейшина.
Осенняя ярмарка на берегу пруда Ыйсмяэ начнется в 12:00. На ярмарке различные торговцы предложат разнообразные товары, изделия ручной работы, продукты питания и многое другое.
В 15:00 в амфитеатре у пруда Ыйсмяэ состоится концерт, на котором выступят духовой оркестр Хааберсти Kutter, Юрий Хоменя, Airi & Party, Smilers и Stefan & BnD.
Мероприятие бесплатное! Приглашаются все желающие!
Фестиваль „Осень в Хааберсти“ организует управа района Хааберсти.