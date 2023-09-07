Артемий Троицкий: „Алла Пугачева себя мамой никогда раньше не чувствовала. Кристина жила у бабушки“

В 2019 году Алла Пугачева впервые за многолетний перерыв дала сольный концерт. Мероприятие было приурочено к 70-летию артистки и вызвало широкий интерес публики. С тех пор Примадонна не выходила на сцену. По мнению Артемия Троицкого, исполнительница вряд ли когда-нибудь повторит возвращение, даже находясь за границей.

„У Аллы Борисовны Пугачевой теперь другая жизнь. Это надо понять, с этим надо смириться. У Аллы и Максима двое совершенно потрясающих детишек. Лиза и Гарри изумительные, ужасно симпатичные, умненькие. Естественно, Алла полностью погружена в заботу о них, в жизнь с ними“, — говорил критик латвийским журналистам.

Троицкий напомнил, что Алла Борисовна больше заинтересована в воспитании детей, чем в профессии. Двойняшки родились, когда артистке было 64. Уже тогда звезда все меньше проявляла интереса к шоу-бизнесу. В последние годы она и вовсе практически не покидала замок в Грязи, уступая роль медийной персоны Максиму Галкину.

„Надо понимать в общем-то печальную вещь, — отметил Артемий. — Алле до рождения детей не довелось испытать радости материнства. У нее, конечно, есть дочь Кристина. Она прекрасная, с ней все в полном порядке. Но Кристина жила у бабушки, потому что у Аллы была гиперинтенсивная карьера, все время гастроли, съемки. Алла себя мамой никогда раньше в жизни не чувствовала, а сейчас почувствовала. Детей сразу двое, они прелестные. Конечно, ничто Аллу Борисовну от этого поздно обретенного материнского счастья не оторвет. Она может на каких-то разовых мероприятиях показываться, но не более того“.



Орбакайте родилась в браке Пугачевой с Миколасом Орбакасом. Супруги развелись спустя два года после появления дочери. Маленькая Кристина редко видела маму и папу, Миколас тоже был востребованным артистом. Все детство звездная наследница провела у родителей отца в Литве и у маминой мамы в Москве, много времени посвящая занятиям музыкой.