Александр Васильев: „Лолита одевалась довольно вульгарно. Это создавало эффект микояновской колбасы“

Александр Васильев строг в оценках стиля даже со звездными персонами. Так, например, историк моды не церемонился в отношении Лолиты Милявской до ее феноменального похудения.

„Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы. Я говорю, мол, не надо себя обтягивать, если ты не уверена в красоте собственной талии. Конечно, это ее обидело. Но с тех пор она реально очень сильно похудела, и перестала носить обтягивающие вещи. Совет пошел“, — говорил Васильев в „Легенде“ YouTube-канала RTVI.

Сейчас между историком моды и исполнительницей хита „Раневская“ теплое общение. „Лолита меня обожает. Это одна из тех женщин, которые мне постоянно пишут в соцсетях. Она со мной очень любезна, ей все очень нравится. Просто часто она одевалась довольно вульгарно“, — делился телеведущий.



Напомним, что после скандального развода с пятым мужем Лолите удалось сбросить 20 килограммов. Певица признавалась: все из-за стресса, пережитого на фоне расставания. Добиться больших результатов артистке помогла помощь врача-эндокринолога, который подсказал от каких продуктов ей стоит отказаться в первую очередь.



Поработав над телом, Милявская занялась стилем. Поклонники в восторге от преображений кумира. Теперь в ее гардеробе элегантные платья, которые подчеркивают соблазнительные формы обладательницы.



