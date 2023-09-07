07.09.2023, 16:47
Максим Галкин похвастался голым торсом на пляже(9)
ФОТО: | LETA
Семья певицы Аллы Пугачевой провела лето на берегу Балтийского моря. Ее муж, шоумен Максим Галкин, продолжает делиться в соцсетях контентом из Юрмалы.
На новом видео шоумен попал в объектив камеры своего 9-летнего сына Гарри. Максим стоит под пляжным душем в плавках, демонстрируя свой подтянутый торс.
Мальчик напоминает отцу: „Пап, ты очки забыл“. После чего телеведущий начинается смеяться над собственной забывчивостью и снимает намокшие очки.
В последнее время шоумен регулярно делится с общественностью семейным контентом. Не так давно он выложил кадры, на которых сравнивает Лизу на сегодняшний день и семь лет назад.