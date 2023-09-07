Максим Галкин похвастался голым торсом на пляже

На новом видео шоумен попал в объектив камеры своего 9-летнего сына Гарри. Максим стоит под пляжным душем в плавках, демонстрируя свой подтянутый торс.

Мальчик напоминает отцу: „Пап, ты очки забыл“. После чего телеведущий начинается смеяться над собственной забывчивостью и снимает намокшие очки.

В последнее время шоумен регулярно делится с общественностью семейным контентом. Не так давно он выложил кадры, на которых сравнивает Лизу на сегодняшний день и семь лет назад.