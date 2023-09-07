Культура
07.09.2023, 15:35

Украинские стандап-комики дадут в Таллинне концерт в поддержку Украины

 
ФОТО: Erakogu

8 сентября в 19:00 в Reforum Space Tallinn по адресу Тоом-Кооли, 1 состоится благотворительный стендап вечер в поддержку сил обороны Украины от представителей Stand up from UA.

Кроме стендапа вас ждёт импровизационное шоу в формате общения с комиками и не только. Ждем Вас.

Так, как Reforum Space где будет проходить мероприятие, не бар – напитки можно брать с собой.

Вход: свободный! Надо лишь пройти регистрацию на мероприятие.

NB! Мероприятие пройдет на украинском языке.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии