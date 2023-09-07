07.09.2023, 15:35
Украинские стандап-комики дадут в Таллинне концерт в поддержку Украины
ФОТО: Erakogu
8 сентября в 19:00 в Reforum Space Tallinn по адресу Тоом-Кооли, 1 состоится благотворительный стендап вечер в поддержку сил обороны Украины от представителей Stand up from UA.
Кроме стендапа вас ждёт импровизационное шоу в формате общения с комиками и не только. Ждем Вас.
Так, как Reforum Space где будет проходить мероприятие, не бар – напитки можно брать с собой.
Вход: свободный! Надо лишь пройти регистрацию на мероприятие.
NB! Мероприятие пройдет на украинском языке.