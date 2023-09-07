Украинские стандап-комики дадут в Таллинне концерт в поддержку Украины

Кроме стендапа вас ждёт импровизационное шоу в формате общения с комиками и не только. Ждем Вас.

Так, как Reforum Space где будет проходить мероприятие, не бар – напитки можно брать с собой.

Вход: свободный! Надо лишь пройти регистрацию на мероприятие.

NB! Мероприятие пройдет на украинском языке.