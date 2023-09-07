Триумфальное возвращение: „Би-2“ даст в Таллинне долгожданный концерт уже в это воскресенье

Поклонники этого легендарного коллектива наконец-то получат возможность увидеть потрясающее выступление мощной и харизматичной группы, которая очаровывает публику по всему миру уже более двух десятилетий. Их уникальное сочетание рока и поэтического лиризма принесло им преданных поклонников и сделало их имя нарицательным в музыкальной индустрии.