Шоубиз
07.09.2023, 18:23

Триумфальное возвращение: „Би-2“ даст в Таллинне долгожданный концерт уже в это воскресенье

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Би-2
Би-2
ФОТО: Viktoria Kuznetsova | Erakogu

Уже в это воскресенье, 10-го сентября, после длительного перерыва и долгого ожидания, культовая рок-группа „Би-2“ выступит перед эстонской публикой в Unibet Arena (бывший Saku Suurhall).

Поклонники этого легендарного коллектива наконец-то получат возможность увидеть потрясающее выступление мощной и харизматичной группы, которая очаровывает публику по всему миру уже более двух десятилетий. Их уникальное сочетание рока и поэтического лиризма принесло им преданных поклонников и сделало их имя нарицательным в музыкальной индустрии.

После периода ожидания и тоски фанаты вновь смогут насладиться знакомыми до боли мелодиями „Би-2“. Не упустите свой шанс стать частью этого необыкновенного музыкального опыта и стать свидетелем триумфального возвращения „Би-2“ на сцену.

Двери Unibet Arena открываются в 17:30.

Начало концерта в 19:00.

Все билеты приобретённые на концерт начиная с 2019 года являются действительными.

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