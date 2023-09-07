Триумфальное возвращение: „Би-2“ даст в Таллинне долгожданный концерт уже в это воскресенье(2)
Уже в это воскресенье, 10-го сентября, после длительного перерыва и долгого ожидания, культовая рок-группа „Би-2“ выступит перед эстонской публикой в Unibet Arena (бывший Saku Suurhall).
Поклонники этого легендарного коллектива наконец-то получат возможность увидеть потрясающее выступление мощной и харизматичной группы, которая очаровывает публику по всему миру уже более двух десятилетий. Их уникальное сочетание рока и поэтического лиризма принесло им преданных поклонников и сделало их имя нарицательным в музыкальной индустрии.
После периода ожидания и тоски фанаты вновь смогут насладиться знакомыми до боли мелодиями „Би-2“. Не упустите свой шанс стать частью этого необыкновенного музыкального опыта и стать свидетелем триумфального возвращения „Би-2“ на сцену.
Двери Unibet Arena открываются в 17:30.
Начало концерта в 19:00.
Все билеты приобретённые на концерт начиная с 2019 года являются действительными.