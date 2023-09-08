В Кадриорге вновь состоится фестиваль Литературная улица. В этом году в фокусе - поэзия

По словам вице-мэра Каареля Оя, фестиваль, проводимый Таллиннским литературным центром, стал одним из важнейших событий в области литературы в столице. „Как создание, так и чтение, и исследование литературы остаются весьма индивидуальными процессами. Литературный фестиваль позволяет, напротив, сообща посвятить время литературе, которая заполнит весь Кадриорг“, - сказал Оя.

Седьмой фестиваль „Литературная улица“ начнется в 11:30 открытием скамьи в честь Юхана Вийдинга у Лебединого пруда. Затем состоится вдохновленная произведениями писателя короткая постановка Урмаса Вади.

Директор Таллиннского литературного центра Маарья Вайно отметила, что в этом году в центре фестиваля будет поэзия. „Помимо Вийдинга и Алликсаара юбилеи также у Хандо Руннеля, Лидии Койдулы, Густава Суйтса, Эллен Нийт, Марие Ундер. Их тексты будут представлены на фестивале различными способами. Например, можно будет послушать стихи, сидя в подвесных креслах“, - сказала Вайно.

В программе фестиваля внимание уделено различным важным датам: 75-летию Юхана Вийдинга, 100-летию Артура Алликсаара, 140-летию Марие Ундер, 110-летию Керсти Мерилаас, 95-летию Эллен Нийт, 140-летию Густава Суйтса, 110-летию Герт Хельбемяэ, 145-летию А.Х.Таммсааре, 180-летию Лидии Койдулы и столетию улицы Койдула.

Для детей также подготовлены мероприятия. Например, по случаю юбилея Эно Рауда на фестивале появится красный фургончик Накситраллей, рядом с которым можно встретить Муфту, Полботинка и Моховую бороду.

На фестивале можно будет поучаствовать в обсуждениях о влиянии литературы на общество, о кризисе учебников литературы, о литературе и искусственном интеллекте, а также о дистопиях и утопиях будущего.

По случаю фестиваля в музеи Таммсааре, Унта и Вильде вход будет стоить один евро.

В течение дня посетителей будет ждать библиотечный автобус, в котором среди 4000 книг на эстонском, русском и английском подходящую смогут выбрать и дети, и молодежь, и взрослые.