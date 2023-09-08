Мешки денег и венки в офис: Иосиф Пригожин рассказал о путанице с однофамильцем-боевиком
В конце июня Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж, — напоминает „СтарХит“. И по некоторым версиям именно поэтому погиб в авиакатастрофе ровно через два месяца. Оба раза Интернет наводнялся мемами и шутками в сторону другого Пригожина — продюсера Иосифа. Со стороны это выглядело весело. Но как рассказал муж Валерии, ему было не до шуток — причём ещё до мятежа.
В шоу „Влобушкинъ“ супруг артистки отметил, что путаница началась еще задолго до злополучного мятежа. У офиса продюсера выстраивалась очередь из тех, кто хочет… вступить в ряды „Вагнера“.
„До этого привозили мешки денег. Я их не считал, зачем мне это надо, чужое не считаю. Приезжали люди, которые хотели пойти добровольцами, подписать контракт. В офис звонили, долбили сотрудников. Я в офис через подвал ходил, потому что у главного входа всегда кто-то был, какие-то люди, которые хотят записаться. Они, сука, даже не идентифицируют лицо! Никто никаких денег не брал, естественно, мы даже не притрагивались. Приходили люди со словами: „Это от пацанов“. Мы говорили: „Это не к нам, это в другое место“. Они же и забирали деньги, их просто никто не трогал“, — негодует Пригожин, который выжил.
А началась путаница давным-давно, и первым, кто перепутал Пригожиных, стал экс-хоккеист Вячеслав Фетисов. „Это было в Кремле. Шло чествование. Я пришел в банкетный зал, сидел с выдающейся Майей Плисецкой. Мстислав Ростропович сидел с Путиным, был принц Монако и еще какие-то люди. И Мстислав Леопольдович весь вечер говорил: „Спасибо Евгению Пригожину за сегодняшний банкет. Красивое мероприятие…“ Слава Фетисов подходит ко мне и говорит: „Тебя весь вечер Женей называют. Скажи, что ты Иосиф, а не Евгений“, — впоминает продюсер.
И если тогда случай казался анекдотичным, то в августе этого года нчался сущий ад. „Восемь тысяч соболезнований прислали Валерии! Присылали цветы, венки в офис…“ — переживает Иосиф.чё