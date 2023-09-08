Мешки денег и венки в офис: Иосиф Пригожин рассказал о путанице с однофамильцем-боевиком

„До этого привозили мешки денег. Я их не считал, зачем мне это надо, чужое не считаю. Приезжали люди, которые хотели пойти добровольцами, подписать контракт. В офис звонили, долбили сотрудников. Я в офис через подвал ходил, потому что у главного входа всегда кто-то был, какие-то люди, которые хотят записаться. Они, сука, даже не идентифицируют лицо! Никто никаких денег не брал, естественно, мы даже не притрагивались. Приходили люди со словами: „Это от пацанов“. Мы говорили: „Это не к нам, это в другое место“. Они же и забирали деньги, их просто никто не трогал“, — негодует Пригожин, который выжил.