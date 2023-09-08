ВИДЕО | Кто-то явно врет. Садальский опубликовал компромат на шоу „Голос“, продюсеры отметают обвинения

Актёр и „правдоруб“ Станислав Садальский показал, как он считает, доказательства того, что съёмочная команда заранее просчитывает, как будет развиваться шоу. „На данном видео слышно, как музыкальный редактор и продюсер телепроекта „Голос“ обсуждают по громкой связи с Юрием Аксютой, на кого именно должны повернуться наставники во время съемок слепых прослушиваний программы „Голос. Уже не дети“, которые проходили во второй половине августа текущего года и 1 сентября вышли в эфир Первого канала“, — утверждает он.

Артист поделился подробностями того, что происходит в кадре. „В частности, в начале разговора слышно, как Аксюта дает указание, чтобы как можно больше наставников повернулись к Ярославу Соколикову (якобы это просьба Константина Львовича Эрнста). Тут же Наталья Шамеладзе просит Аксюту за другого участника проекта — Сорокина Федора“, — добавил Стас.

Актер разочаровался в передаче и напомнил, что это не первый скандал „Голоса“. Напомним, самая громкая история была связана с дочерью Алсу. Выяснилось, что Микелла Абрамова выиграла с помощью накрутки голосов, и Первому каналу пришлось пойти на беспрецедентое решение: вместе с Абрамовой победителями сезона были объявлены и остальные финалисты.

На Первом канале отреагировали „компромат“ Садальского и заявили, что ничего из сказанного им не является правдой. „Совершенно очевидно, что запись, о которой идет речь — фейк, созданный на коленке: ничего не видно и не слышно, а вся привязка к нашему проекту целиком сочинена и дана в сопроводительном авторском тексте. В реальную запись на съемках Голоса попали бы и люди, и декорации, но взять их авторам этого видео было негде“, — отметила пресс-служба в беседе со „СтарХитом“.

Представители „Голоса“ убеждены, что видео сфабриковано. „А несходство голосов пришлось маскировать якобы плохой слышимостью. Ни к Первому каналу, ни к шоу „Голос“ это не имеет никакого отношения. Но на всякий случай сообщаем: указаний, влияющих на течение конкурса, на „Голосе“ не дают“, — заключили они.