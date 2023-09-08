В Таллинне выступят участники „Евровидения“ из Украины - электрофолк-феномен Go_A

Go_A – это украинская электрофорлк-группа, комбинирующая в своем творчестве украинский фольклор, электронную музыку и игру на акустических инструментах. Название коллектива состоит из двух важных частей: Go как движение и A как буква греческого алфавита „альфа“, словно призывающая возвращаться к своим культурным корням.

История коллектива началась в 2012 году, когда продюсер Тарас Шевченко познакомился с этно-певицей Катериной Павленко. Записав несколько песен, они поняли, что украинский фольклор и электронная музыка идеально подходят друг другу, объединяя энергию и эмоции в увлекательную смесь. В состав Go_A входят Катерина Павленко (вокал), Тарас Шевченко (продюсер, клавишные, ударные), Игорь Диденчук (духовые, бэк-вокал) и Иван Григоряк (гитара).

В 2016 году Go_A стали победителями конкурса „Лучший трек Украины“. Песня „Веснянка“ сразу же взлетела на вершины хит-парадов радиостанций и целых шесть недель продержалась на верхней строчке хит-парада „10Dance“. В ноябре 2016 года группа представила свой первый альбом #Ідиназвук (#FollowTheSound).

В начале 2020 года GoA стали победителями украинского национального отбора на песенный конкурс „Евровидение“, получив максимальное количество баллов как от жюри, так и в результате народного голосования. После того, как „Евровидение 2020“ было отменено из-за пандемии коронавируса, было решено, что GoA будут представлять Украину на „Евровидении 2021“.

Представляя Украину на конкурсе „Евровидение“ 2021 года, коллектив выступил с песней „Шум“. Интересно, что инспирацией для видео-клипа на эту песню послужил ролик Tommy Cash´a – солистка группы Катерина Павленко признала, что она является настоящей фанаткой этого эстонского исполнителя. В финале того „Евровидения“ Go_A заняли пятое место, но по результатам народного голосования были вторыми.

На данный момент Go_A регулярно дают живые концерты на Украине и в Европе, параллельно работая в студии над своим следующим альбомом.

Билеты на концерт Go_A, который состоится 6 ноября в таллиннском зале Helitehas, поступят в продажу 11 сентября в 10:00. Билеты предварительной продажи уже доступны членам клуба Live Nation! Больше информации в Piletilevi и в пунктах продажи.