В T1 выступят Púr Múdd и Грете Пайя, будет работать рынок Buduaar

Помимо хорошей музыки, зрителей ждут выступления ряда работающих в Т1 кружков по интересам. Танцевальные программы представят D7 Tantsukool и LifeDance. Спортивные впечатления публике подарят Arte do Brasil-Capoeira Estonia, спортивный клуб Kontakt, клуб фехтования Le Glaive и выступления Ronimisministeerium.

Концерт начнется в 14:00, а выступления спортивных и танцевальных клубов – на час раньше.

В субботу в Т1 будет работать рынок Buduaari Turg Live, где на втором этаже центра стильную одежду предложат более 70 продавцов. Ведущая дня – Реэт Хярмат. Боксы рынка откроются в 11:00, работает рынок до 17:00.

Поскольку 1 сентября возобновили работу трамвайные линии 2 (Копли – Суур-Паала) и 4 (Тонди – Суур-Паала), до Т1 вновь можно добраться на трамвае. Ближайшая остановка – Majaka põik, поскольку в настоящее время трамвайное сообщение с аэропортом отсутствует. В связи с возобновлением трамвайного движения автобус маршрута 52 больше не курсирует между остановками Hobujaama и Ülemiste (Т1).

Серия концертов Т1 стартовала в 2022 году. Ранее в этом году в центре уже выступили Стефан, Лийс Лемсалу, Уку Сувисте, а также Стиг Ряста и Виктор Крон.