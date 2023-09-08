„Думала, ты меня ненавидишь“: Гузеева и Харламов наконец-то встретились

В фильме „Теща“ Гарик Харламов сыграл зятя Ларисы Гузеевой. По словам комика, актриса оказалось очень милой и веселой. При этом он думал, что ведущая „Давай поженимся!“ зла на него из-за постоянного стёба, а она в свою очередь считала, что шоумен смеётся над ней из-за личной неприязни. „В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: „Я думала, ты меня ненавидишь“. Я же ответил: „Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы?“ Так и начали работать. Было весело, в итоге получился очень крутой эксперимент“, — рассказал Харламов.