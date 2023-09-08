„Была несчастна со мной“: Илья Прусикин разоткровенничался о расставании с женой

Пара выглядела счастливой, воспитывала очаровательного сына Добрыню. Однако из-за возросшей занятости лидера Little Big отношения супругов стали трещать по швам. Смелой стало все чаще не хватать возлюбленного рядом. После расставания исполнительница хита „Алтын“ закрутила роман с Даниилом Патлахом.

„Люди просто так не расходятся. Ира была несчастна со мной. Я не мог дать того, что дает ей Даня — постоянно находится рядом, поддерживать. Я артист, постоянно был в турах. Добрыню нормально увидел, когда началась пандемия. Потому что приезжаю — он уже голову держит, потом раз — он ходит“, — поделился Илья в шоу Михаила Шаца.

Недолго оставался в статусе холостяка и Илья Прусикин. Почти сразу после расставания с Ириной он начал встречаться с коллегой по группе Софьей Таюрской. Их бурный роман породил слухи о неверности артиста. Мол, пара вступила в отношения за спиной у Смелой. Софья и Илья отрицают сплетни. Более того, бывшие супруги познакомили друг друга с новыми половинками. Они не просто поддерживают теплое общение, а по-настоящему дружат.

„Когда мы разошлись с Ирой, Добрыне было три. Он еще не понимал ничего. Сейчас он видит счастливых Иру с Даней и счастливых нас. Он видит абсолютную любовь с обеих сторон. Все прекрасно. Я очень уважаю и люблю Даню. Он прекрасный человек. Он прекрасно относится к Добрыне, а тот к нему. Мы все друзья“, — говорил Прусикин.

Правда, 38-летний Илья и сейчас редко видит сына, но уже по другой причине. Артист переехал в США, а Ирина Смелая с ребенком осталась в России. Члены семьи стараются видеться в третьих странах на отдыхе.

„Нам повезло. Мне казалось, что так не получится. Я тоже ребенок развода. Видел, как родители постоянно ссорились. Честно скажу, когда они развелись, а мне было 13-14 лет, я был так рад! Потому что приходишь домой, там гнетущая атмосфера, напряжение. На фиг это надо. А они оказывается ради меня жили! Тьфу! Спросили бы меня!“ — улыбается музыкант.