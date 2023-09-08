Отец Леонида Агутина попал в больницу

Николай Агутин попал к врачам 6 сентября. За несколько дней до этого он оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу. Сначала нога как будто прошла и не беспокоила, но позже дала о себе знать — Агутин-старший не смог стерпеть боль и пошёл к медикам. Врачи диагностировали у Николая Петровича эмболию и тромбоз вены.