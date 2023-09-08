08.09.2023, 18:00
Отец Леонида Агутина попал в больницу
ФОТО: Youtube
Отец Леонида Агутина попал в больницу с эмболией и тромбозом вены. Это выяснилось после того, как он неудачно подвернул ногу в бассейне, — сообщает телеграм-канал Baza.
Николай Агутин попал к врачам 6 сентября. За несколько дней до этого он оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу. Сначала нога как будто прошла и не беспокоила, но позже дала о себе знать — Агутин-старший не смог стерпеть боль и пошёл к медикам. Врачи диагностировали у Николая Петровича эмболию и тромбоз вены.
В конце июля Николай Агутин тоже попадал в больницу — тогда его госпитализировали в кардиологическое отделение с жалобами на утомляемость, боль в ногах и беспокойный сон. Медики выявили у Агутина стенокардию напряжения.