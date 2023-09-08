Максим Галкин дал первое интервью после отъезда из России

Катрина Василевска встретилась не только с самим Галкиным, но и с Лаймой Вайкуле. Интересно, что журналистка также сделала общее фото, на котором появилась Алла Пугачёва, однако на самом интервью её не было.

Впрочем, получилось больше не интервью, а просто встреча в кругу друзей, которую сняли на видео. Так что тут не было каких-то глубоких философских рассуждений о судьбах России и мира, роли личности в истории и так далее. Зато Максим порассуждал о том, насколько сложно говорить по-латышски, особенно держа в памяти ещё и литовский язык: „Любой язык, если ты его не знаешь, трудный. Тут Лайма обучала. Латышский язык мне очень нравится, я понимаю с каждым годом всё больше“.