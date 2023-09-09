Новый „иностранный агент“ в России — лидер группы „Порнофильмы“ Владимир Котляров

По версии Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании „сообщений и материалов иностранных агентов“, а также „осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении“ граждан России и „выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность“.