Новый „иностранный агент“ в России — лидер группы „Порнофильмы“ Владимир Котляров(2)
Министерство юстиции РФ внесло в единый реестр „иностранных агентов“ солиста музыкальной группы „Порнофильмы“ Владимира Котлярова и журналиста Радио Свобода Мумина Шакирова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии Минюста, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании „сообщений и материалов иностранных агентов“, а также „осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении“ граждан России и „выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность“.
Основанная Котляровым группа „Порнофильмы“ после 24 февраля 2022 года выступала с осуждением российской „спецоперации“ в Украине. В августе 2022 года полиция проверяла Котлярова на предмет экстремистских высказываний в социальных соцсетях. „ВКонтакте“ заблокировала страницу группы по требованию Генпрокуратуры.