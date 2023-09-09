ФОТО | Рэпер Дрейк похвастался коллекцией лифчиков от фанаток

Своим 142 миллионам подписчиков он продемонстрировал бюстгальтеры, которые фанатки бросали ему на сцену.

В комментариях подписчики Дрейка шутят, что в коллекции музыканта больше лифчиков, чем в магазине популярного бренда нижнего белья Victoria's Secret.

Недавно на концерте Дрейка очередная фанатка кинула ему на сцену крайне большой лифчик. Рэпер оценил нижнее белье и предположил, что у девушки пятый размер груди или больше. Он также пошутил, что хотел бы узнать девушку поближе. После этого случая журнал для мужчин Playboy предложил ей сотрудничество.

И после всего этого во время следующего концерта Дрейки неожиданно попросил фанаток не бросать ему лифчики на сцену, поскольку впервые привел пятилетнего сына Адониса на свое шоу.