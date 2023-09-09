Шоубиз
09.09.2023, 13:19

ФОТО | Рэпер Дрейк похвастался коллекцией лифчиков от фанаток

 
Grammy awards ceremony
Grammy awards ceremony
ФОТО: CHRIS DELMAS | AFP

Рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) опубликовал в Instagram фото, сделанное в комнате, полной лифчиков.

Своим 142 миллионам подписчиков он продемонстрировал бюстгальтеры, которые фанатки бросали ему на сцену.

В комментариях подписчики Дрейка шутят, что в коллекции музыканта больше лифчиков, чем в магазине популярного бренда нижнего белья Victoria's Secret.

Недавно на концерте Дрейка очередная фанатка кинула ему на сцену крайне большой лифчик. Рэпер оценил нижнее белье и предположил, что у девушки пятый размер груди или больше. Он также пошутил, что хотел бы узнать девушку поближе. После этого случая журнал для мужчин Playboy предложил ей сотрудничество.

И после всего этого во время следующего концерта Дрейки неожиданно попросил фанаток не бросать ему лифчики на сцену, поскольку впервые привел пятилетнего сына Адониса на свое шоу.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии