Агата Муцениеце стала жертвой мошенницы

Муцениеце рассказала, что дизайнер Наташа Абрамович предложила ей свою помощь в ремонте ее загородного дома. Во время обустройства жилища специалистка поставила шкафчики на кухне так, что их двери не открывались. Однако даже тогда артистка не придала этому особого значения. По словам звезды, около года дизайнер трудилась и договаривалась о товарах по бартеру для дома. Актриса была благодарна и предлагала свои услуги и рекламу в социальных сетях, но та отказывалась.

Однако все поменялось, когда Муцениеце попросила у Абрамович купить кондиционеры и жалюзи. Артистка перевела женщине около 700 тысяч рублей (ок. 6700 евро по сегодняшнему курсу), чтобы та помогла ей с покупкой товаров для дома. Звезда объяснила, что доверилась финансово из-за плотного графика на работе.

„Началось с кондиционеров. Я позвала мастера. Говорю: „Наташ, почему до сих пор не привезли кондиционеры?“ И она мне начинает писать: „Там было только три, а нужно четыре... Это покрасили не так. С жалюзи все сложно... Подкосов сделать не могут...“ Начался вынос мозга. Я: „Ладно, давай. Дальше буду сама. Просто пускай сделают возврат“. Обещала, что сделают. Это было в мае, ребята. Деньги не вернулись, жалюзи нет, кондиционеров нет. Это я про бесплатный сыр в мышеловке. Дизайнер Наташа Абрамович, к моему большому сожалению, оказалась мошенницей“, — рассказала актриса.