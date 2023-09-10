ВИДЕО | Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили в оккупированном Донбассе
Известные российские комики и актеры Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, которые до сих пор не высказывали свою провоенную позицию, приняли участие в концерте по случаю „80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса“.
Российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, в свое время прославившиеся благодаря „КВН“, приехали в оккупированный Донбасс.
На временно оккупированных украинских территориях Мусагалиев и Дорохов приняли участие в концерте по случаю „80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса“. Мероприятие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе „Саур-Могила“.
На концерте выступили, Григорий Лепс, SHAMAN, Александр Буйнов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и множество других артистов, которые поддерживают войну в Украине.
Во время своего визита комики пообщались с российскими военными, о чем рассказали местным журналистам.
„У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди“, — сказал Денис Дорохов в беседе с местными журналистами.
„Когда мы встречаем таких людей, которые улыбаются глазами и сердцем, а эти люди так и делают, это очень-очень вдохновляет. Поэтому спасибо им большое, очень приятно было сегодня с ними пообщаться“, — дополнил Мусагалиев.
Денис Дорохов с начала полномасштабного вторжения никак не комментировал войну в Украине, которую устроила Россия.
А Азамат Мусагалиев в первые дни вторжения в своем Instagram разместил пост, в котором написал, что в Украине есть его друзья, с которыми его многое связывает и заявил, что он „за мир“.
Источник:“tsn„
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