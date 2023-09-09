Генпрокуратура РФ проверит российский бизнес Лаймы Вайкуле

В августе прошлого года компания певицы Laimalukss Latvia, занимающаяся салонами красоты и продажей косметики, мебели и аксессуаров, передала свою долю участия в ООО „Лайма-Люкс Рус“ основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову, — рассказывает телеграм-канал Mash. При этом российское юридическое лицо со средней годовой выручкой в 300–400 млн рублей (2,8-3,8 млн евро по сегодняшнему курсу) показывало мизерную чистую прибыль уже несколько лет. Внимание на это обратил главный российский доносчик Виталий Бородин, заподозривший, что дело тут нечисто и попахивает уходом от налогов и сокрытием настоящих доходов. А потому направил обращение в Генпрокуратуру РФ. И она уже начала проверку.