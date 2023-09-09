ФОТО | В Таллинне на сцене T1 выступили Púr Múdd и Грете Пайа

Торговый центр Т1 отпраздновал начало учебного года отличным концертом с участием дуэта танцевальной музыки Púr Múdd и Грете Пайа. Кроме того, здесь выступили многие действующие в Т1 танцевальные и спортивные клубы, а также работал рынок Buduaari Turg Live.