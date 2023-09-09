09.09.2023, 18:40
ФОТО | В Таллинне на сцене T1 выступили Púr Múdd и Грете Пайа
ФОТО: ФОТО: Андрей Оздоба
Торговый центр Т1 отпраздновал начало учебного года отличным концертом с участием дуэта танцевальной музыки Púr Múdd и Грете Пайа. Кроме того, здесь выступили многие действующие в Т1 танцевальные и спортивные клубы, а также работал рынок Buduaari Turg Live.
Увлекательные программы представили действующие в Т1 клубы D7 Tantsukool и LifeDance, Arte do Brasil-Capoeira Estonia, спортивный клуб Kontakt, клуб фехтования Le Glaive и Ronimisministeerium.
В субботу в Т1 также работал рынок Buduaari Turg Live, где на втором этаже центра стильную одежду предлагали более 70 продавцов
Серия концертов Т1 стартовала в 2022 году. Ранее в этом году в центре уже выступили Стефан, Лийс Лемсалу, Уку Сувисте, а также Стиг Ряста и Виктор Крон.