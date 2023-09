Обидно! Брайан Мэй опечален начавшейся распродажей вещей Фредди Меркьюри

Во время аукциона также были проданы рукописные тексты песен Somebody To Love (£241 300), Killer Queen (£279 400) и We Are the Champions (£317 500). Однако самой дорогой рукописью оказался черновик „Богемской рапсодии“ — он ушел с молотка за 1,379 млн фунтов стерлингов. Благодаря ему стало известно, что первоначально она была „Монгольской рапсодией“. Заметки с текстом были написаны от руки в блокноте с логотипом авиакомпании British Midland Airways.