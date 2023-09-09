Обидно! Брайан Мэй опечален начавшейся распродажей вещей Фредди Меркьюри

„Неизбежно думаю так много о Фредди в эти странные дни. В то время, когда была сделана эта фотография, я уверен, мне не казалось особенно важным видеть, как пальцы Фредди танцуют на моей самодельной гитаре. Теперь это вызывает волну теплых чувств и прекрасных воспоминаний. Его так не хватает. Самые сокровенные личные вещи Фредди и черновики, которые были частью того, что мы делили на протяжении многих лет, уйдут с молотка, чтобы достаться тому. кто предложит самую высокую цену, и исчезнуть навсегда. Не могу наблюдать за этим. Для нас, его ближайших друзей и семьи, это слишком печально“, — расстраивается Мэй.

Торги, о которых говорит Брайан, стартовали 6 сентября в аукционном доме „Сотбис“. Мэри Остин выставила на них около 1500 личных предметов Фредди Меркьюри, включая рукописные черновики песен Queen. Она объяснила решение продать эти вещи так: „Вот уже много лет я имела радость и привилегию жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди приобрел и так любил. Но прошли годы, и пришло время мне принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни“.

На торгах уже установлено несколько рекордов. Фортепиано Yamaha Grand Piano, на котором Фредди сочинял „Bohemian Rhapsody“, продали за 2,2 миллиона долларов — на 100 тысяч долларов дороже, чем выручили за продажу рояля Steinway Джона Леннона в 2000-м, на котором была написана песня „Imagine“. Серебряный браслет в виде змеи, который был на Меркьюри в клипе „Bohemian Rhapsody“, ушел с молотка за 881 717 долларов (в 100 раз дороже первоначальной цены). Стоимость стала рекордной среди ювелирных украшений, когда-либо принадлежавших рок-звездам. После этого даже печальной кажется новость о том, что жилетка с изображением котов продана „всего“ за 139,7 тысячи фунтов стерлингов при начальной цене 6 фунтов стерлингов.

Во время аукциона также были проданы рукописные тексты песен Somebody To Love (£241 300), Killer Queen (£279 400) и We Are the Champions (£317 500). Однако самой дорогой рукописью оказался черновик „Богемской рапсодии“ — он ушел с молотка за 1,379 млн фунтов стерлингов. Благодаря ему стало известно, что первоначально она была „Монгольской рапсодией“. Заметки с текстом были написаны от руки в блокноте с логотипом авиакомпании British Midland Airways.

