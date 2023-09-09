Обидно! Брайан Мэй опечален начавшейся распродажей вещей Фредди Меркьюри
Брайан Мэй выразил разочарование, что подруга Фредди Меркьюри Мэри Остин, которой вокалист Queen завещал большую часть своего состояния, распродает на аукционе личные вещи музыканта. В своих соцсетях Брайан поделился фотографией Меркьюри, играющего на его гитаре, оставив комментарий.
„Неизбежно думаю так много о Фредди в эти странные дни. В то время, когда была сделана эта фотография, я уверен, мне не казалось особенно важным видеть, как пальцы Фредди танцуют на моей самодельной гитаре. Теперь это вызывает волну теплых чувств и прекрасных воспоминаний. Его так не хватает. Самые сокровенные личные вещи Фредди и черновики, которые были частью того, что мы делили на протяжении многих лет, уйдут с молотка, чтобы достаться тому. кто предложит самую высокую цену, и исчезнуть навсегда. Не могу наблюдать за этим. Для нас, его ближайших друзей и семьи, это слишком печально“, — расстраивается Мэй.
Торги, о которых говорит Брайан, стартовали 6 сентября в аукционном доме „Сотбис“. Мэри Остин выставила на них около 1500 личных предметов Фредди Меркьюри, включая рукописные черновики песен Queen. Она объяснила решение продать эти вещи так: „Вот уже много лет я имела радость и привилегию жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди приобрел и так любил. Но прошли годы, и пришло время мне принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни“.
На торгах уже установлено несколько рекордов. Фортепиано Yamaha Grand Piano, на котором Фредди сочинял „Bohemian Rhapsody“, продали за 2,2 миллиона долларов — на 100 тысяч долларов дороже, чем выручили за продажу рояля Steinway Джона Леннона в 2000-м, на котором была написана песня „Imagine“. Серебряный браслет в виде змеи, который был на Меркьюри в клипе „Bohemian Rhapsody“, ушел с молотка за 881 717 долларов (в 100 раз дороже первоначальной цены). Стоимость стала рекордной среди ювелирных украшений, когда-либо принадлежавших рок-звездам. После этого даже печальной кажется новость о том, что жилетка с изображением котов продана „всего“ за 139,7 тысячи фунтов стерлингов при начальной цене 6 фунтов стерлингов.
Во время аукциона также были проданы рукописные тексты песен Somebody To Love (£241 300), Killer Queen (£279 400) и We Are the Champions (£317 500). Однако самой дорогой рукописью оказался черновик „Богемской рапсодии“ — он ушел с молотка за 1,379 млн фунтов стерлингов. Благодаря ему стало известно, что первоначально она была „Монгольской рапсодией“. Заметки с текстом были написаны от руки в блокноте с логотипом авиакомпании British Midland Airways.