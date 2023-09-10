Zivert вспомнила, как ей предлагали „секс за гроши“

Zivert уточнила, что она получала такие предложения в разные периоды в жизни. Однако звезда не помнит, чтобы к ней обращались с подобным в то время, когда она работала танцовщицей Go-Go. Более того, она считает, что многие девушки сталкивались с похожим опытом.

„Это не связано с моей работой определенной в тот или иной период в жизни. И не выглядело как-то так напрямую. <…> Как это происходит — к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: „Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить“. Как бы таким. Естественно, мне не нужен этот мужчина“, — поделилась артистка.