Александра Захарова неожиданно прокомментировала сорванные в Израиле гастроли „Ленкома“

В итоге театр занял позицию невинно оскорблённого: мы же хотели показать спектакль о мире с лучшими актёрами, а тут мировая закулиса! „В Израиле нам грозили погромами“, — жалуется директор театра Марк Варшавер. Хотя претензии касались не самого спектакля, а откровенной провоенной позицией руководства и отдельных артистов театра.

Однако дочь Марка Захарова Александра высказала мнение, которое идёт несколько вразрез с позицией руководства. „Я бы заметила, что нынешняя „Поминальная молитва“ — вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актёр Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца. Насколько это получилось — не буду судить. Все решения в театре теперь принимает директор Варшавер. Я не знаю, кто именно писал это письмо — возможно, завлит Горюнова, но все написанное в любом случае согласовано с директором. Я не уверена, что спрашивали мнение всех артистов, и думаю, что не все бы его подписали“, — заметила она.