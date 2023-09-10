Роман с француженкой и психическое заболевание сына: Игорю Костолевскому — 75

Удачно складывалась и кинокарьера артиста. После „Звезды пленительного счастья“ он стал любимцем публики, получал по 300 писем от поклонниц в день. Амплуа актер расширил благодаря политическому детективу „Тегеран-43“, перевоплотившись из романтического героя в отважного разведчика. Картину снимали совместно с иностранными студиями и при участии легендарного Алена Делона.

Конфликты с худруком вынудили Костолевского согласиться на контракт с театральной студией Норвегии. После небольших комедийных ролей, что доверял ему Гончаров, драма „Орестея“ стала для артиста глотком свежего воздуха. Критики по достоинству оценили игру начинающей звезды, их положительные отзывы помогли ему наладить карьеру по возвращении на Родину. С приходом в „Маяковку“ режиссера Сергея Арцибашева дела Игоря Матвеевича улучшились: он становится ведущим актером.

Первая попытка провалилась, но в следующем году абитуриент поступил в ГИТИС. Блестяще окончив вуз, он устроился в театр имени Маяковского. Однако с художественным руководителем Андреем Гончаровым у актера сложились не лучшие отношения. Когда артисту стали предлагать роли в фильмах, режиссер зачастую не отпускал его на съемки. Еще тяжелее принял новость о работе Костолевского в кино его отец: родитель по-прежнему желал сыну другой профессии. „Когда домой пришла телеграмма с приглашением сниматься в „Звезде пленительного счастья“, папа не хотел мне ее показывать, а мама все-таки отдала счастливый билет“, — вспоминал Игорь Матвеевич.

Родители мечтали, чтобы наследники освоили серьезные профессии. Так, Игорь Матвеевич поступил в инженерно-строительный институт. Но работа испытателя мало привлекала юношу, в отличие от актерской карьеры. Все началось с того, что первая возлюбленная Костолевского сравнила его с Есениным и заявила: с такой внешностью непременно нужно играть в кино. Чтобы впечатлить избранницу, парень подал документы в Школу-студию МХАТ.

Игорь Матвеевич появился на свет в Москве в интеллигентной семье: мама владела шестью языками, а папа занимал высокую должность в Министерстве внешней торговли. Несмотря на строгое воспитание, Костолевский-младший рос сорванцом, не интересовался учебой и проказничал. Однажды даже испортил чертежный проект брата Валерия, который несколько дней корпел над работой.

Гораздо серьезнее оказались отношения Костолевского с партнершей по картине „Отпуск за свой счет“ Еленой Романовой. Пара сыграла свадьбу в 1981-м, а через два года у них родился сын Алексей. Игорь Матвеевич оказался прекрасным отцом, однако дома с ребенком все чаще оставалась Елена, вынужденная отказаться от многих удачных ролей ради семьи. К 90-м брак начал разваливаться: супруги уставали от работы и бытовых хлопот, к тому же Романова безумно ревновала мужа к коллегам по цеху. И не зря — в 50-летнем возрасте артист влюбился во француженку Консуэло де Авиланд. „Она сидела на другом конце стола. И меня все время тянуло туда смотреть, я понимал, что там происходит что-то важное, решается моя судьба“, — вспоминал Игорь Костолевский в программе „Эксклюзив“ на Первом канале.

Первым ярким романом актера можно назвать отношения с Ольгой Остроумовой, начавшиеся на съемках „Гаража“. Артистка тогда как раз рассталась с мужем и охотно приняла ухаживания коллеги. Однако чувства между ними угасли так же быстро, как вспыхнули. Впоследствии Остроумова обрела счастье с Валентином Гафтом.

Обаятельная улыбка, рост под метр девяносто — Игорь Костолевский всегда пользовался популярностью у женщин. Но, несмотря на публичность профессии, он отличался редкой скромностью в общении с противоположным полом. Артист признавался, что осмелел в этом вопросе, когда в студенчестве влюбился в замужнюю даму на 10 лет старше, и как мог пытался добиться ее расположения, пока не осознал бессмысленность своих действий.

К слову, в свое время Игоря Матвеевича даже приглашали в американские боевики, например, в „Крепкий орешек“, однако тот отказался, назвав сценарий бездарным. Главным принципом Игоря Костолевского был и остается — уход от „чернухи“ и грязи в кино.

В 2014-м Костолевский сыграл в экранизации „Бесов“ Достоевского. Фильм получил премию „Золотой орел“, а актер — очередную порцию восхищения зрителей и критиков. Работа в детективных сериалах также привлекала артиста, и шесть лет назад он снялся в „Преступлении“. Ну а затем Игорь Матвеевич засветился в популярном проекте „Триггер“ с Максимом Матвеевым и Светланой Ивановой.

Забыв о жене, актер попросил у Консуэло номер телефона. Они часто виделись, но тогда француженка не могла согласиться остаться с возлюбленным: будучи музой Алена Делона, она посвятила жизнь карьере. Лишь через четыре года де Авиланд поняла, насколько ей дорог Костолевский. Ради него она приняла православие, взяв имя Евдокия, уехала из родной страны и бросила работу в кино.

„Дуся пошла на жертву, чтобы мы были вместе. У меня есть душевный груз, ведь я изменил ее жизнь, и она отказалась от профессии. Но я ни разу за 20 лет не слышал от нее ни одной жалобы“, — рассказывал артист.

Судьба Костолевского резко изменилась: развод с Еленой, женитьба на Консуэло. Подобное решение едва не лишило его сына. Алексей встал на сторону убитой горем матери и несколько лет не общался с отцом в знак протеста. Со временем родственникам удалось наладить связь, но грянула новая беда — психическое здоровье Алеши оказалось под угрозой.

Религиозное помешательство сына

Костолевский обрел счастье с Консуэло и начал новую жизнь. Однако судьба готовила ему дальнейшие испытания. Стоило актеру порадоваться примирению с сыном, как тот внезапно ударился в религию, да так, что стал регулярно стоять у метро, крича в мегафон о спасении людских душ. Впрочем, почти 10 лет артисту удавалось держать в тайне проблемы Леши.

„Я был блудником, матерился, ходил по клубам. Думал, что смысл жизни — это путешествовать по миру, иметь много денег и спать с красивыми девушками. Но это путь от дьявола“, — заявлял Алексей.