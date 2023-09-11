ГАЛЕРЕЯ | „Таллинн, это было ох**тельно“: на концерте „Би-2“ плакали, целовались, благодарили и купались в счастье(23)
10 сентября 2023 года стал долгожданным днем для многих фанатов группы „Би-2“ в Эстонии. После трехлетнего ожидания, вызванного отменами концертов из-за пандемии COVID-19 и начала войны в Украине, фанаты получили свою дозу качественной музыки и настоящего рока.
Группа „Би-2“, с ее уникальным музыкальным стилем и глубокими текстами, завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру. Поэтому неудивительно, что их концерты всегда собирают полные залы. Независимо от того, поклонник ли ты тяжелого рока, альтернативной музыки или любого другого направления, „Би-2“ имеют способность проникать в самые потаенные уголки души своим атмосферным творчеством.
Двери Unibet Arena открылись в 17:30, и первые фанаты хлынули в зал, чтобы занять самые лучшие места в фан-зоне. Любители группы „Би-2“ подтягивались вплоть до начала концерта, который стартовал ровно в 19:30.
Когда музыканты „Би-2“ вышли на сцену Unibet Arena, зрители были поражены глубиной шоу, которое развернулось перед их глазами. Группа начала выступление с новой песни „Колыбельная“, на которую 27 июня 2022 года выпустила антивоенный клип, где Лева Би-2 с завязанными глазами тянет за собой тяжелую вереницу телевизоров, а Шура Би-2 бреет головы подросткам. В первой части концерта вся площадка была символично залита кроваво-красным светом от прожекторов, а ввысь взмывали клубы дыма от пушек.
В течение двух часов „Би-2“ исполнили как новые песни из последнего альбома „Аллилуйя“, так и всеми любимые и знакомые старые хиты. Каждая композиция была профессионально аранжирована и исполнена мощно и ярко. Харизма Левы однозначно смогла погрузить аудиторию в музыкальное путешествие.
Толпа гудела от удовольствия – группу никто не хотел отпускать. Знаменитые хиты пели всем залом, а во время проникновенной песни „Молитва“ под взглядами тысяч глаз и под прицелами камер десятки пар слились в страстных поцелуях! Невероятно красивый и трогательный момент – торжество любви!
Под бессменный хит „Полковнику никто не пишет“ фанаты так подпевали и отплясывали, что верхние этажи вибрировали от тряски.
Фанаты на концерт „Би-2“ приехали не только из Эстонии, на первых рядах партера сидели женщины с плакатом в руках, на котором было написано – „Би-2, Минск здесь“. Стоит напомнить, что сами фронтмены группы родом из Беларуси. На парковке, помимо эстонских машин, можно было увидеть автомобили с латвийскими, финскими, украинскими, белорусскими, российскими номерами.
После вызова музыкантов на бис на сцену вышел Лева со словами благодарности публике: „Огромное спасибо, что приходите на наши концерты, потому что благодаря вам мы имеем исключительную возможность заниматься своим делом! Спасибо вам огромное!“
После финальной песни Шура лаконично поблагодарил всех, кто пришел на концерт: „Таллинн это было ох**тельно!“
И ведь, действительно, так и было!