ГАЛЕРЕЯ | „Таллинн, это было ох**тельно“: на концерте „Би-2“ плакали, целовались, благодарили и купались в счастье

Группа „Би-2“, с ее уникальным музыкальным стилем и глубокими текстами, завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру. Поэтому неудивительно, что их концерты всегда собирают полные залы. Независимо от того, поклонник ли ты тяжелого рока, альтернативной музыки или любого другого направления, „Би-2“ имеют способность проникать в самые потаенные уголки души своим атмосферным творчеством.

Двери Unibet Arena открылись в 17:30, и первые фанаты хлынули в зал, чтобы занять самые лучшие места в фан-зоне. Любители группы „Би-2“ подтягивались вплоть до начала концерта, который стартовал ровно в 19:30.

Когда музыканты „Би-2“ вышли на сцену Unibet Arena, зрители были поражены глубиной шоу, которое развернулось перед их глазами. Группа начала выступление с новой песни „Колыбельная“, на которую 27 июня 2022 года выпустила антивоенный клип, где Лева Би-2 с завязанными глазами тянет за собой тяжелую вереницу телевизоров, а Шура Би-2 бреет головы подросткам. В первой части концерта вся площадка была символично залита кроваво-красным светом от прожекторов, а ввысь взмывали клубы дыма от пушек.

В течение двух часов „Би-2“ исполнили как новые песни из последнего альбома „Аллилуйя“, так и всеми любимые и знакомые старые хиты. Каждая композиция была профессионально аранжирована и исполнена мощно и ярко. Харизма Левы однозначно смогла погрузить аудиторию в музыкальное путешествие.

Толпа гудела от удовольствия – группу никто не хотел отпускать. Знаменитые хиты пели всем залом, а во время проникновенной песни „Молитва“ под взглядами тысяч глаз и под прицелами камер десятки пар слились в страстных поцелуях! Невероятно красивый и трогательный момент – торжество любви!

Под бессменный хит „Полковнику никто не пишет“ фанаты так подпевали и отплясывали, что верхние этажи вибрировали от тряски.