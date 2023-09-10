Церемонию вручения „Оскара“ перенесли из-за забастовок в Голливуде

Премия „Оскар“ пройдет 9 января 2024 года. Изначально мероприятие должно было состояться 18 ноября 2023 года, однако было перенесено в связи с забастовкой сценаристов и актеров Голливуде. По данным издания, условия стачки не позволяют артистам участвовать в продвижении их работ.