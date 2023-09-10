Кино
10.09.2023, 19:40

Церемонию вручения „Оскара“ перенесли из-за забастовок в Голливуде

 
USA OSCARS GOVERNORS BALL PREVIEW
USA OSCARS GOVERNORS BALL PREVIEW
ФОТО: CAROLINE BREHMAN | EPA

Американская академия кинематографических искусств и наук заявила о переносе 96-й церемонии вручения премии „Оскар“. Об этом сообщает Vanity Fair.

Премия „Оскар“ пройдет 9 января 2024 года. Изначально мероприятие должно было состояться 18 ноября 2023 года, однако было перенесено в связи с забастовкой сценаристов и актеров Голливуде. По данным издания, условия стачки не позволяют артистам участвовать в продвижении их работ.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук „Оскар“ была создана в 1929 году. Она традиционно вручается в театре „Долби“ в Лос-Анджелесе деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

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