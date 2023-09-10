10.09.2023, 19:40
Церемонию вручения „Оскара“ перенесли из-за забастовок в Голливуде
ФОТО: | EPA
Американская академия кинематографических искусств и наук заявила о переносе 96-й церемонии вручения премии „Оскар“. Об этом сообщает Vanity Fair.
Премия „Оскар“ пройдет 9 января 2024 года. Изначально мероприятие должно было состояться 18 ноября 2023 года, однако было перенесено в связи с забастовкой сценаристов и актеров Голливуде. По данным издания, условия стачки не позволяют артистам участвовать в продвижении их работ.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук „Оскар“ была создана в 1929 году. Она традиционно вручается в театре „Долби“ в Лос-Анджелесе деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.